لاریجانی: فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه با بصیرت مردم و رهبری ناکام ماندند

محمدجواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شباهت‌های جنگ ۱۲ روزه اخیر با فتنه سال ۱۳۸۸، اظهار کرد: در هر دو مقطع، هدف اصلی دشمن ساقط‌کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک دیکتاتوری سکولارِ وابسته بود؛ نکته مهم این است که دشمن اساساً به دنبال دموکراسی نبود.

تلاش گسترده برای اغوای مردم؛ وجه مشترک فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه

وی افزود: وجه مشترک دوم این دو حادثه، تلاش گسترده برای اغوای مردم بود. در فتنه ۸۸ تصور دشمن این بود که با شورش‌های خیابانی می‌توان نظام را ساقط کرد، اما پس از ناکامی در آن تجربه، این بار با اتکا به ضربه نظامی تلاش کردند یک روند و پروسه ناآرامی داخلی را فعال کنند که این سناریو نیز با شکست مواجه شد.

لاریجانی با تأکید بر عامل اصلی ناکامی دشمن در هر دو مقطع تصریح کرد: آنچه این پروژه‌ها را زمین‌گیر کرد، بصیرت مردم و ظهور رهبری با قدرت نافذ و ویژه در آگاه‌سازی جامعه بود. در فتنه ۸۸، عملیات اصلی، عملیات تبیین و توجیه افکار عمومی بود و حضور گسترده مردم در صحنه که نماد آن در نهم دی متجلی شد عملاً این توطئه را خنثی کرد.

طراحی بعدی دشمن، آشوب اقتصادی است

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ادامه داد: امروز نیز به نظر می‌رسد طراحی بعدی دشمن، آشوب اقتصادی است؛ آن‌ها تلاش می‌کنند با اغوای مردم، القای ناکارآمدی و انداختن مسئولیت مشکلات به گردن نظام جمهوری اسلامی، ناآرامی ایجاد کنند. در این مسیر، مجموعه‌ای از ابزارها از جمله اغوا، ترور، ارعاب و فشارهای همه‌جانبه به کار گرفته می‌شود.

نباید در دام مذاکره با آمریکا گرفتار شویم

لاریجانی با اشاره به تداوم تهدیدات نظامی خاطرنشان کرد: دشمن در کنار این اقدامات، گزینه تهاجم نظامی را هم کنار نگذاشته است. بنابراین ما نباید در دام مذاکره با آمریکا گرفتار شویم و نقطه قوت خود را نادیده بگیریم. باید از موضع قدرت عمل کنیم و هیچ‌گاه دست پُر خود را به‌راحتی رو نکنیم.