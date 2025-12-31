سرهنگ محبی: از سفرهای غیرضروری در شرایط برف و کولاک بپرهیزید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد محبی جانشین پلیس راه درباره وضعیت راه‌های کشور در آستانه تعطیلات توضیح داد: در پایان هر هفته شاهد افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی سراسر کشور هستیم، به‌ویژه در استان‌های زیارتی، سیاحتی و شمالی. این هفته نیز با توجه به تعطیلی اعلام‌شده در تهران، از همین حالا خروجی‌های استان تهران به سمت شمال کشور با ترافیک پرحجم مواجه هستند و پیش‌بینی می‌کنیم در ساعات آینده این ترافیک بیشتر شود.

وی با اشاره به شرایط جوی افزود: بارش برف و باران در تعداد زیادی از استان‌ها گزارش شده و پنج محور اصلی کشور از شب گذشته به دلیل ناایمن بودن ناشی از بارش‌ها مسدود شده است. این محورها شامل سقز–دیواندره، سقز–بانه، زنجان–بیجار، آزادشهر–شاهرود و محور کیاسر–سمنان هستند. برابر پیش‌بینی هواشناسی، از امشب اکثر استان‌ها با یخبندان، مه غلیظ و احتمال کولاک در محورهای کوهستانی مواجه خواهند شد.

محبی تأکید کرد: توصیه ما به هموطنان این است که از سفرهای غیرضروری در چنین شرایطی پرهیز کنند و سفر خود را به روزهای آینده که شرایط آب‌وهوایی مساعدتر خواهد بود موکول کنند. در صورتی که سفر ضروری باشد، رانندگان باید تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ را همراه داشته باشند. در واقع زنجیر چرخ در این روزها جزو ملزومات سفر است.

وی ادامه داد: از ۲۵ آذرماه، همزمان با آغاز طرح زمستانی پلیس و سایر سازمان‌های مرتبط، اعلام کرده‌ایم که همراه داشتن زنجیر چرخ حتی در شرایط مساعد آب‌وهوایی الزامی است. همچنین توصیه می‌کنیم رانندگان سفرهای خود را در روز انجام دهند، زیرا در شب به دلیل کاهش دید ناشی از برف، باران و مه و همچنین محدودیت امدادرسانی، خطرات بیشتری وجود دارد.

جانشین پلیس راه راهور با اشاره به برخورد قانونی با رانندگان فاقد تجهیزات زمستانی گفت: در محورهای کوهستانی هنگام بارش برف، علاوه بر اعمال قانون، اجازه تردد به خودروهای فاقد زنجیر چرخ داده نمی‌شود و رانندگان مجبور به بازگشت به مبدا خواهند شد. حتی در شرایط مساعد نیز در صورت کنترل توسط همکاران پلیس، اعمال قانون صورت می‌گیرد.

وی در رادیو گفتگو با ذکر تجربه‌ای شخصی افزود: بارها پیش آمده که در تهران شرایط جوی صاف بوده اما در مسیرهایی مانند امامزاده هاشم یا آبعلی با بارش برف مواجه شده‌ایم. این نشان می‌دهد رانندگان باید همیشه تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند تا آمادگی لازم برای سفر داشته باشند.

محبی به حادثه شب گذشته در محور کردستان آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: برخی رانندگان علی‌رغم مسدود بودن محور تکاب، از راه‌های فرعی وارد شدند و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه خودرو در کولاک گرفتار شدند. خوشبختانه با حضور به‌موقع پلیس و دستگاه‌های امدادرسان، این حادثه تلفات جانی نداشت.

وی در پایان خطاب به هموطنان تأکید کرد: خواهش ما این است که توصیه‌های پلیس و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند. همکاری مردم با پلیس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند از وقوع حوادث ترافیکی جلوگیری کند. ان‌شاءالله با همراهی هموطنان شاهد سفرهای ایمن و بدون حادثه باشیم.