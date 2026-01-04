تخصیص ۲۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه آب شرب قروه و دهگلان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها؛ مسئله تأمین آب شرب پایدار، سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان کردستان تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که در شهرستان‌های قروه و دهگلان، به‌واسطه محدودیت منابع آبی و افزایش نیاز مصرف، نمود پررنگ‌تری داشته است.

در این میان، پروژه انتقال آب از سد آزاد به این مناطق، به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی کلان، همواره در کانون توجه مردم و مسئولان قرار داشته است و اکنون با تخصیص اعتبارات جدید و فعال شدن عملیات اجرایی، امیدها برای به سرانجام رسیدن این پروژه افزایش یافته است.

چالش جدی آب شرب در منطقه

محمد رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی که در بسیاری از مناطق استان کردستان با آن مواجه هستیم، موضوع تأمین آب شرب مردم است؛ چالشی که در برخی شهرستان‌ها به مرحله بحرانی رسیده و نیازمند اقدامات اساسی و بلندمدت است.

بیش از دو و نیم همت اعتبار برای پروژه انتقال اب از سد قوچم به قروه پیش‌بینی شده که شامل هزینه‌های خط انتقال و احداث تصفیه‌خانه می‌شود

وی با تأکید بر اهمیت پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب افزود: در شهرستان قروه، تأمین آب شرب پایدار باید از طریق سد آزاد انجام شود؛ موضوعی که از سال‌ها پیش در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته و امروز به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است.

مسیر انتقال آب؛ از سد آزاد تا دهگلان

نماینده مردم قروه و دهگلان با تشریح روند اجرای پروژه گفت: انتقال آب از سد آزاد به سد قوچم انجام شده و از سد قوچم نیز آب به شهر دهگلان منتقل شده است. در حال حاضر مردم دهگلان از این آب استفاده می‌کنند و این بخش از پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

شیخی‌زاده ادامه داد: با وجود این، بخش مهمی از پروژه که مربوط به انتقال آب تا شهر قروه است، همچنان در دست اجرا قرار دارد. حدود ۲۸ کیلومتر از مسیر خط انتقال باقی مانده که باید تکمیل شود تا آب شرب پایدار به‌صورت کامل به شهر قروه برسد.

توجه ویژه در سفر رئیس‌جمهور

وی با اشاره به نقش سفر رئیس‌جمهور در تسریع این پروژه تصریح کرد: پروژه انتقال آب به قروه جزو طرح‌هایی بود که در سفر رئیس‌جمهور محترم مورد توجه ویژه قرار گرفت. در همین سفر، اعتبارات قابل‌توجهی برای تکمیل خط انتقال و احداث تصفیه‌خانه در نظر گرفته شد.

نماینده مردم قروه و دهگلان افزود: در مجموع، بیش از دو و نیم همت اعتبار برای این پروژه پیش‌بینی شده که شامل هزینه‌های خط انتقال و احداث تصفیه‌خانه می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حل مشکل آب شرب این منطقه است.

تخصیص ۲۹۵ میلیارد تومان برای فاز نخست

شیخی‌زاده با اعلام خبر جدید در خصوص تأمین منابع مالی پروژه گفت: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، فاز نخست پروژه با تخصیص ۲۹۵ میلیارد تومان آغاز شده و این مبلغ به‌صورت رسمی تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اعتبار، پروژه انتقال آب قروه از منابع مختلف دیگری نیز برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که از محل توازن منطقه‌ای، ردیف‌های بودجه‌ای و حقوق دولتی معادن، در مجموع نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است.

پروژه‌ای فعال در میدان اجرا

نماینده مردم قروه و دهگلان با تأکید بر فعال بودن پروژه اظهار کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه به‌صورت جدی در جریان است و این طرح صرفاً روی کاغذ باقی نمانده است و شهروندانی که در مسیر دهگلان به سمت قروه تردد می‌کنند، می‌توانند روند اجرای خط انتقال آب را به‌صورت میدانی مشاهده کنند.

وی افزود: فعال شدن پروژه، نتیجه پیگیری‌های مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های مرتبط و نمایندگان مجلس است که امیدواریم این همکاری تا پایان پروژه ادامه داشته باشد.

تصفیه‌خانه؛ حلقه مهم تأمین آب سالم

شیخی‌زاده با اشاره به اهمیت احداث تصفیه‌خانه گفت: تصفیه‌خانه این پروژه، حتی از خط انتقال نیز اهمیت بیشتری دارد، چرا که تضمین‌کننده کیفیت و سلامت آب شرب مردم است و تلاش ما بر این است که عملیات اجرایی تصفیه‌خانه نیز هم‌زمان با خط انتقال پیش برود و در موعد مقرر به اتمام برسد.

وی تأکید کرد: در سفر رئیس‌جمهور نیز بر تکمیل تصفیه‌خانه تأکید ویژه‌ای شده و این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی پروژه در دستور کار قرار دارد.

افق زمانی پروژه

نماینده مردم قروه و دهگلان درباره زمان‌بندی اجرای طرح اظهار کرد: با روند فعلی تخصیص اعتبارات و پیشرفت عملیات اجرایی، امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ خط انتقال آب به نقطه مطلوب برسد و پروژه مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تکمیل شود.

وی افزود: هدف نهایی این است که مردم قروه و مناطق اطراف، از آب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار شوند و دغدغه‌های سال‌های گذشته در این حوزه به پایان برسد.

پروژه انتقال آب شرب به قروه و دهگلان، به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی استان کردستان، اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که با تخصیص اعتبارات جدید و آغاز عملیات اجرایی، امید به حل یکی از مهم‌ترین مشکلات زیرساختی منطقه را افزایش داده است.

اگرچه مسیر پیش‌رو همچنان نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی و نظارت دقیق بر اجراست، اما مسئولان و نمایندگان مجلس امیدوارند با تداوم این روند، پروژه در زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد و تأمین آب شرب پایدار، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مردم، محقق شود.