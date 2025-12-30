به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) تاکید کرد: ما نسبت به نقش آفرینی های روزافزون امارات در حمایت از شورش شورای انتقالی جنوب یمن ابراز تأسف می کنیم.

وی افزود: بیانیه صادره از سوی ائتلاف سعودی نشانگر مداخله امارات در حمایت از تنش های نظامی و تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی یمن است.

العلیمی تصریح کرد: یمن ظرفیت باز شدن جبهه های درگیری فرسایشی جدید را ندارد و راه خلاص شدن از شرایط موجود در حاکمیت یکپارچه و اجرای قانون است.

وی بیان کرد: ما تصمیمات جدیدی برای حمایت از غیرنظامیان و تصحیح روند مشارکت در چارچوب ائتلاف حمایت از یمن را اعلام خواهیم کرد. نقش امارات علیه ملت یمن در راستای حمایت از شورشیان و فتنه انگیزی های داخلی است. ما لغو توافقنامه دفاعی مشترک با امارات را اعلام می کنیم. نیروهای اماراتی باید طی ۲۴ ساعت از سراسر خاک یمن خارج شوند. من حالت فوق العاده در سراسر یمن به مدت ۹۰ روز اعلام می کنم. همچنین بنادر و گذرگاه ها به مدت ۷۲ ساعت هیچ فعالیتی نخواهند داشت. نیروهای ما باید برای به دست گرفتن کنترل تمام مراکز نظامی در استان های حضرموت و المهره وارد عمل شوند.

لازم به ذکر است که این سخنان العلیمی در واکنش به حمله امروز صبح ائتلاف سعودی علیه بندر المکلا واقع در استان حضرموت یمن محل استقرار مزدوران امارات مطرح شد.

از هفته‌ها قبل درگیری‌ها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن شدت گرفته است. این درگیری‌ها به حدی بود که آمریکا نیز نسبت به تشدید شکاف میان این مزدوران ابراز نگرانی کرده است.

استان‌های حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانون‌های اصلی رقابت میان مزدوران امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودی‌ها روبه‌رو شده، به‌طوری که عربستان از شورای انتقالی جنوب خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنش‌ها را کاهش دهد.

شورای انتقالی جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت خودخوانده یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سال‌های گذشته بارها به درگیری‌های مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.