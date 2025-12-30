شهادت نماد مقاومت و ایستادگی در غزه؛ «ابوعبیده» که بود؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جنبش مقاومت اسلامی حماس روز دوشنبه با انتشار بیانیهای شهادت «ابوعبیده» سخنگوی سابق شاخه نظامی این جنبش را تایید کرد. حماس اعلام کرد که این فرمانده بزرگ، در حالی که شجاعانه در برابر دشمن ایستاده بود و هرگز پشت به میدان نکرد، در پی بمباران نامردانه و بزدلانه ارتش صهیونیستی به همراه خانوادهاش در غزه، سرزمین پایداری و جهاد، به مقام رفیع شهادت نائل آمد. «ابوعبیده» در شریفترین نبرد تاریخ مبارزاتی ملت فلسطین، یعنی «طوفانالاقصی»، جان خود را فدای آرمان مقدسی کرد که سالها صدای گویای آن بود.
جنبش حماس در این بیانیه به دشمن صهیونیستی هشدار داد: ترور رهبران، فرماندهان و نمادهای مقاومت، هرگز نخواهد توانست اراده ملت ما را در هم شکند. این جنایات تنها بر قدرت، صلابت و پایبندی ما به حقوقمان در دفاع از خاک و مقدسات میافزاید. تاریخ حماس ثابت کرده است که این جنبش پس از شهادت رهبرانش، قدرتمندتر، منسجمتر و با ارادهای پولادینتر برای ضربه زدن به دشمن بازمیگردد.
حماس برای اولین بار هویت اصلی «ابوعبیده را فاش کرد؛ نام کامل ابوعبیده «حذیفه سمیر الکحلوت» با کنیه «ابو ابراهیم» بود که در کسوت سخنگوی گردانهای قسام نقش آفرینی کرد.
زندگینامه و شخصیت شهید الکحلوت
شهید حذیفه الکحلوت از روستای «نعلیه» در داخل فلسطین اشغالی بود که خانوادهاش در جریان نکبت سال ۱۹۴۸ از آنجا آواره شدند و در اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه ساکن شدند.
به گفته منابع فلسطینی و صهیونیست، او چندین بار هدف سوءقصد قرار گرفت و جنگندههای صهیونیستی خانهاش را بارها از زمان اولین جنگ علیه نوار غزه در سال ۲۰۰۸، تا جنگهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ بمباران کردند و در طول نسل کشی اخیر نیز تلاش زیادی برای ترور وی صورت گرفت.
بر اساس گزارشی که وبسایت روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴ منتشر کرد، زندگی امنیتی ابوعبیده مانع از ادامه تحصیلات دانشگاهی او نشده و او در سال ۲۰۱۳ مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده اصول دین در دانشگاه اسلامی غزه، با پایاننامهای با عنوان «سرزمین مقدس بین یهودیت، مسیحیت و اسلام» دریافت کرد. وی حتی خود را آماده میکرد تا در آیندهای نزدیک مدرک دکترای خود را نیز دریافت کند.
به عقیده «ایاد القرا» تحلیلگر سیاسی، ابوعبیده شخصیتی متعادل داشت و رازداری خود را حفظ کرد که به او هیبت و ویژگی خاصی میبخشید. او جنگ روانی خود را با هدف قرار دادن ارتش و جامعه صهیونیستی دنبال میکرد.
القرا معتقد است که شخصیت ابوعبیده ممکن است یکی از مهمترین سلاحهای تبلیغاتی یا جنگ رسانهای باشد که جنبش حماس در تمام جنگها و رویاروییهای خود با اشغالگران از آن استفاده کرده است. همانطور که فلسطینیها و دوستداران او منتظر سخنان او بودند، ارتش صهیونیستی و دستگاههای اطلاعاتی آن و حتی افکار عمومی اسرائیل نیز او را زیر نظر داشتند.
ابو عبیده؛ شخصیتی منحصر به فرد
این شهید ناشناس فلسطینی، شهرتی منحصر به فرد به دست آورد که هرگز به دنبال آن نبود. ابوعبیده پس از عملیات طوفان الاقصی، خطرات را به جان می خرید و با همان هیبت همیشگی خود و لباس نظامی و چفیه قرمزی که بر سر داشت و بر پیشانیاش نوار سبز رنگی با نام «گردانهای قسام» بسته بود، در جبهه اطلاع رسانی و جنگ روانی علیه دشمن صهیونیستی حاضر میشد.
ابوعبیده از فصاحت خاصی در زبان عربی برخوردار بود که او را به یک مبارز در جبهه رسانهای تبدیل کرد. به گفته کارشناسان و ناظران، کلمات او مانند گلوله برای دل دشمن مینشست و یقین و اطمینان او در کلمات آهنگین و دقیقش منعکس میشد.
ایاد القرا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، به الجزیره گفت: شکی نیست که شخصیت ابوعبیده در ابعاد مختلف بویژه از طریق حفظ ظاهر و لباس نظامی و نقاب خود برای سالهای طولانی منحصر به فرد است.
به گفته القرا، شهید الکحلوت به همان اندازه که به شکل و زمانبندی سخنرانی نظامی و کلمات و مضامینی که پیوسته بیان میکرد، اهمیت میداد، به ظاهر و حضور مرتب خود نیز بسیار اهمیت میداد.
وی افزود که ابوعبیده در زمانهایی که اسرائیل به دنبال دستگیری او بود، به حضور رسانهای خود ادامه داد. ابوعبیده از اولین حضورش در یک کنفرانس مطبوعاتی در داخل مسجد «النور» در شمال نوار غزه، در طول نبرد روزهای خشم در سال ۲۰۰۴، خود را در دایرهای محکم از رازداری و حریم خصوصی قرار داد و تلاشهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای وادار کردن او به ترک این رویکرد یا از دست دادن تعادلش موفقیتآمیز نبود.
نقش متمایز ابوعبیده بعد از ۷ اکتبر
برخی از مهمترین سخنرانیهای ابو عبیده پس از عملیات حماس در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ایراد شد. او چند روز پس از آغاز جنگ، گفت که برنامهریزی برای عملیات ۷ اکتبر از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود؛ یعنی پس از جنگی که در ماه مِی همان سال به مدت ۱۱ روز اتفاق افتاد. او افزود که حدود ۴۵۰۰ نفر از اعضای حماس در اجرای عملیات مشارکت داشتند که از میان آنها ۳۰۰۰ نفر در میدان حضور داشتند.
ابو عبیده درباره اهداف عملیات «طوفان الاقصی» اعلام کرد که یکی از اهداف این عملیات، نابودی «تیپ غزه» در ارتش اسرائیل بوده که بخشی از فرماندهی جنوبی این ارتش محسوب میشد. او در سخنرانی خود گفت: «فریب استراتژیک، برنامهریزی نظامی و اجرای خیرهکننده عملیات، دشمن را شوکه کرد». وی همچنین افزود: «دشمن میداند که با شکست استراتژیک جدی روبهرو شده است. پس از این شکست بیسابقه و پر سر و صدا، اکنون مرتکب جنایات وحشتناک علیه غیرنظامیان بیگناه میشود».
یکی از مشهورترین سخنرانیهای ابو عبیده زمانی انجام شد که وی، رهبران عرب را به دلیل ناتوانی در رساندن کمکهای انسانی به غزه مورد انتقاد قرار داد. او گفت که ناتوانی حکام عرب در رساندن کمک به مردم غزه، ما را شگفت زده کرده است. حماس را شگفتزده کرد.
رژیم صهیونیستی چه نگاهی به ابوعبیده داشت؟
رژیم صهیونیستی، ابو عبیده را یکی از چهرههای تأثیرگذار و نمادین در جنبش حماس میدانست که سخنرانیها و بیانیههایش بهطور منظم توسط افکار عمومی اسرائیل دنبال میشود، هر چند هویت واقعی او همواره در هالهای از ابهام باقی مانده بود.
در جریان جنگ غزه در سال ۲۰۱۴، وبسایت اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» نام «حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت» و تصویری را منتشر کرد که ادعا میشد متعلق به ابو عبیده است، اما حماس این گزارش را تکذیب کرد. این رسانه نوشت که تلاش برای افشای هویت ابوعبیده با هدف از بین بردن «هالهای» است که پیرامونش شکل گرفته و او را به یکی از چهرههای بانفوذ حماس تبدیل کرده است.
تحریم ابوعبیده توسط آمریکا
آمریکا در آوریل ۲۰۲۴ تحریمهایی را علیه ابو عبیده اعمال کرد و او را «فرمانده جنگ اطلاعاتی» در جنبش حماس توصیف نمود. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که ابوعبیده مسئولیت رهبری «واحد تأثیرگذاری سایبری گردانهای القسام» را بر عهده داشته است.
گرچه صدای ابوعبیده با اعلام رسمی شهادتش توسط گردانهای قسام که در آگوست گذشته در عملیات تروریستی جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی و بمباران خانهاش خاموش شد، اما میراث او جاودان خواهد ماند.
نظر شما