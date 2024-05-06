اکثر محورهای اصفهان بارانی است

مریم تاکی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بارش در محورهای استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر بارش باران در محورهای داران -بویین میاندشت، خوانسار -دامنه، داران -تیران، بویین میاندشت -الیگودرز، کمربندی خمینی شهر-نجفآباد، بادرود -کاشان، اصفهان -شاهین شهر، آزاد راه نطنز -کاشان، نطنز -اصفهان، آزاد راه کنار گذر شرق، محورهای گلپایگان، فریدونشهر، تیران، خوانسار، فریدن و چادگان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه همه محورهای مذکور لغزنده است، افزود: رانندگان باید نسبت به رعایت نکات ایمنی در حین تردد در محورها توجه داشته ۹ باشند.
رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس پیش بینی هواشناسی بارشها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: ضروری است در صورت امکان از تردد به ویژه در مناطق کوهستانی خودداری شود.
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