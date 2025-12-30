به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه غفاری مدیرکل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران اظهار کرد: پیرو تصویب آئین‌نامه کانون‌های استعدادهای برتر با هدف سازماندهی طلاب و ارتقا توانمندسازی آنان، شناسایی و معرفی اساتید راهبر کانون‌های استعداد برتر حوزه‌های علمیه خواهران با همکاری مدیریت‌های استانی آغاز شده که در این راستا نشست توجیهی با معاونان پژوهش استانی در خصوص آئین نامه کانون و پاسخ به سوالات آنان برگزار شده است.

وی افزود: پس از گروه بندی اساتید راهبر، طلاب استعداد برتر و آغاز رسمی فعالیت کانون‌ها به‌منظور تبیین اهداف، برنامه‌ها و فرآیند راه‌اندازی کانون‌های استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران، نشست‌های مجازی جداگانه‌ای با اساتید راهبر منتخب و طلاب استعداد برتر با حضور معاونین پژوهش استانی صورت گرفته که در این نشست‌ها، اهداف و مأموریت‌های کانون‌های استعدادهای برتر، آئین‌نامه و ساختار فعالیت کانون‌، نقش و وظایف اساتید راهبر و تعهدات طلاب، همچنین نحوه تعامل علمی و تربیتی میان استاد و طلبه تشریح گردیده است.

غفاری در پایان گفت: اهمیت نظم، تعهد، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اساتید راهبر و نقش فعال طلاب در مسیر رشد علمی، پژوهشی و تبلیغی از دیگر نکاتی است که به آن تأکید شده است، زیرا این نشست‌ها گامی مهم در راستای ایجاد انسجام، هم‌افزایی و آغاز عملی فعالیت کانون‌های استعدادهای برتر به شمار می‌آید.