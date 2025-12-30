  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

بارش برف در بجنورد آغاز شد

بجنورد- بارش برف از دقایقی قبل در بجنورد آغاز شد و منظره‌ای زمستانی در مرکز استان ایجاد کرد.

کد خبر 6707173

