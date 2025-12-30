https://mehrnews.com/x3b2w6 ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶ کد خبر 6707173 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶ بارش برف در بجنورد آغاز شد بجنورد- بارش برف از دقایقی قبل در بجنورد آغاز شد و منظرهای زمستانی در مرکز استان ایجاد کرد. دریافت 37 MB کد خبر 6707173 کپی شد مطالب مرتبط تعطیلی ادارات و دانشگاهها و غیرحضوری شدن مدارس استان همدان ️ تردد بدون زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی گلستان ممنوع است سامانه بارشی جدید برف و باران در راه ۲۰ استان کشور داداشی: خراسان شمالی با کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه مواجه میشود داداشی: کولاک برف و وزش باد از سهشنبه خراسان شمالی را فرا میگیرد داداشی: هشدار نارنجی هواشناسی بارش برف و کولاک در خراسان شمالی صادر شد داداشی: سامانههای بارشی خراسان شمالی را فرا میگیرد برچسبها بارش برف برف و کولاک سامانه بارشی
