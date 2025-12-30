به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی صبح سه شنبه در تجمع مردمی گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت (۹ دی) در شیراز، با تأکید بر نقش بیبدیل مردم در حفظ انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران در همه صحنهها حضور داشته و با بصیرت و هوشمندی، توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.
وی با اشاره به دشمنی مستمر جبهه استکبار با انقلاب اسلامی افزود: از همان آغاز پیروزی انقلاب، دشمنان تلاش کردند این حرکت الهی را در نطفه خفه کنند، اما موفق نشدند. جنگ تحمیلی هشتساله نمونهای از این دشمنیها بود که با حمایت همهجانبه قدرتهای استکباری از صدام شکل گرفت، اما ملت ایران با ایستادگی و تقدیم هزاران شهید، از کشور و آرمانهای خود دفاع کرد.
عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه فرهنگ مقاومت ملت ایران برگرفته از مکتب عاشورا است، تصریح کرد: شعار «هیهات منّا الذله» ریشه در فرهنگ حسینی دارد و همین فرهنگ بود که ملت ایران را در برابر همه تجاوزها و خیانتها مقاوم ساخت.
تغییر معادلات جهانی به واسطه انقلاب اسلامی
حجت الاسلام تقوی با اشاره به تأثیر جهانی انقلاب اسلامی گفت: امروز از برکت همین انقلاب، در قلب آمریکا و اروپا، در دانشگاهها و خیابانهای لندن و پاریس، همان شعارهایی شنیده میشود که مردم ایران سالهاست سر میدهند؛ این نشاندهنده تغییر معادلات جهانی بهواسطه انقلاب اسلامی است.
وی با بازخوانی حوادث فتنه ۸۸ خاطرنشان کرد: فتنهگران با بهانه انتخابات، اصل نظام را هدف قرار دادند و با ایجاد ناامنی، خسارتهای جانی و مالی فراوانی به کشور وارد کردند، اما مردم بصیر ایران با حضور تاریخی خود در ۹ دی، بساط فتنه را جمع کردند و بار دیگر وفاداری خود به ولایت فقیه را نشان دادند.
مهمترین پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، بصیرت مردم است
عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به نقش مردم در خنثیسازی جنگهای ترکیبی دشمن افزود: مهمترین پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، بصیرت مردم است؛ بصیرتی که از هر سلاح و موشکی اثرگذارتر عمل کرده و در بحرانها موجب افزایش وحدت و همبستگی ملی شده است.
حجت الاسلام تقوی همچنین با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران نظام اسلامی گفت: مسئولان باید با تلاش مضاعف، مشکلات معیشتی مردم را حل کنند؛ چرا که دشمن از همین حوزهها برای ضربه زدن به نظام استفاده میکند.
عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پایان با تجلیل از مردم استان فارس و شهر شیراز گفت: فارس یک ایران کوچک است؛ مردمی با تمدن، فرهنگ و بصیرت که امروز نیز با حضور خود در این اجتماع، بار دیگر به رهبری، شهدا و آرمانهای انقلاب اعلام وفاداری کردند.
