  1. استانها
  2. فارس
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

آغاز تجمع مردمی گرامیداشت حماسه ۹ دی در شیراز

آغاز تجمع مردمی گرامیداشت حماسه ۹ دی در شیراز

شیراز- مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در خیابان ۹ دی شیراز آغاز شد.

دریافت 17 MB
کد خبر 6706959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها