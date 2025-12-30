https://mehrnews.com/x3b2qK ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴ کد خبر 6706959 استانها فارس استانها فارس ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴ آغاز تجمع مردمی گرامیداشت حماسه ۹ دی در شیراز شیراز- مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در خیابان ۹ دی شیراز آغاز شد. دریافت 17 MB کد خبر 6706959 کپی شد مطالب مرتبط ۳۷ شهرستان فارس میزبان مراسم بزرگداشت «حماسه ۹ دی» تولیت حرم شاهچراغ(ع): ۹ دی جزء ایام الله و روز اقتدار ملت ایران است تقوی: مردم همواره با بصیرت پشت سر رهبری ایستادهاند امام جمعه کازرون: بصیرت مردم، نقشههای دشمنان را در ۹ دی ۸۸ خنثی کرد تقوی: ۹ دی یادآور بصیرت و مقاومت ملت ایران در برابر فتنههاست گرگان در ۹ دی به میدان آمد؛ تجدید بیعت با ولایت و خط بطلان بر فتنه ملکمکان: رسانهها نقش کلیدی در تبیین یومالله ۹ دی دارند رئوف: ۹ دی، نماد بصیرت مردم در خنثیسازی فتنه ۸۸ است امام جمعه اقلید: جنگ نرم دشمن را با بصیرت و هوشیاری میتوان خنثی کرد برچسبها 9 دی شیراز تجمع مردمی
