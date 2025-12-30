  1. استانها
گودرزی: چهارشنبه ادارات و مدارس خراسان شمالی تعطیل است

بجنورد- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی اعلام کرد: به‌دلیل کاهش محسوس دما، ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها روز چهارشنبه تعطیل و فعالیت کارکنان به‌صورت دورکاری خواهد بود.

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس دما و برودت هوا و پیشنهاد اعضای کارگروه مدیریت مصرف و بحران، روز چهارشنبه کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، شعب بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها در سطح استان تعطیل بوده و فعالیت کارکنان به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین تمامی مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های استان در این روز به‌صورت مجازی برگزار می‌شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان از این تصمیم مستثنا بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

