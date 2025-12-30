فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه کمیته تأمین پایدار انرژی در سال ۱۴۰۴ استان سمنان، با اشاره به شرایط جوی، کاهش محسوس دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی در سطح استان، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این کمیته، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و بانک‌های استان سمنان در روز چهارشنبه دهم دی‌ماه تعطیل خواهند بود.

وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضروری اتخاذ شده است، افزود: این تعطیلی شامل تمامی مراکز دولتی و عمومی استان می‌شود، اما مراکز درمانی، امدادرسان، خدمات‌رسان، واحدهای انتظامی، دستگاه‌های عملیاتی و شعب کشیک بانک‌ها از این تعطیلی مستثنا بوده و طبق برنامه‌های تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در خصوص فعالیت مراکز آموزشی تصریح کرد: امتحانات دانشگاه‌ها طبق برنامه از پیش تعیین‌شده برقرار است و همچنین دانش‌آموزان مقاطع یازدهم و دوازدهم که در حال برگزاری امتحانات نهایی هستند، از این تعطیلی مستثنا بوده و امتحانات آنان بدون تغییر برگزار می‌شود.

ایلیات با اشاره به نقش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در شرایط فعلی گفت: کلیه دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شرکت‌های گاز، برق، آب، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط موظف‌اند با آمادگی کامل و هماهنگی مستمر، نسبت به تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کرده و از بروز هرگونه اختلال در ارائه خدمات حیاتی جلوگیری کنند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تأکید کرد و افزود: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تصمیمات اتخاذ شده را از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی کنند تا از هرگونه ابهام یا دوگانگی در اطلاع‌رسانی به مردم جلوگیری شود.

معاون استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از همراهی مردم استان، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه در حوزه گاز و برق، همکاری بیشتری داشته باشند و گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی نقش مؤثری در کاهش محدودیت‌ها و حفظ پایداری شبکه‌های انرژی استان دارد.

ایلیات همچنین تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری در سطح استان خودداری کرده و با کاهش ترددها، به مدیریت بهتر مصرف انرژی و ارتقای ایمنی در شرایط جوی نامساعد کمک کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همراهی مردم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی کامل مجموعه‌های خدمات رسان، می‌توان از این شرایط عبور کرد و زمینه تأمین پایدار انرژی و استمرار خدمات ضروری در استان سمنان را فراهم ساخت.