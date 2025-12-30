به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در تیپ مردم پایه ۳۹ امام صادق (ع) استان بوشهر، با اشاره به آیات قرآن کریم، به تبیین ریشه‌های شکل‌گیری فتنه‌ها و نقش محوری ولایت در هدایت جامعه اسلامی پرداخت.

حجت‌الاسلام یعقوب یحیایی با استناد به آیه ۲۵۷ سوره مبارکه بقره، جامعه را متشکل از دو جبهه «ایمان» و «کفر» دانست و تصریح کرد: ولایت الهی انسان را از ظلمت‌ها به سوی نور هدایت می‌کند، در حالی که ولایت طاغوت مسیر معکوس را رقم می‌زند و انسان را از نور به سمت تاریکی سوق می‌دهد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در تیپ مردم پایه ۳۹ امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اینکه صرف انجام اعمال عبادی تضمین‌کننده حرکت در مسیر حق نیست، خاطرنشان کرد: سفینه نجات انسان، «ولایت» است و در عصر غیبت، این ولایت در قالب ولایت مطلقه فقیه تجلی می‌یابد.

وی با اشاره به فرمایش امام باقر (ع)، سه تکلیف اصلی مردم را معرفت امام، تسلیم در برابر اوامر ولایت و پذیرش کلام ولی‌فقیه به‌عنوان فصل‌الخطاب در اختلافات و فتنه‌ها برشمرد و افزود: تفاوت اساسی جمهوری اسلامی با دوران طاغوت، تغییر بنیادین در «ولایت» جامعه است.

حجت‌الاسلام یحیایی در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به خطبه ۹۲ نهج‌البلاغه، «شبهه» را مقدمه اصلی شکل‌گیری فتنه‌ها دانست و تصریح کرد: اگر شبهات به‌موقع تبیین و روشنگری نشوند، زمینه‌ساز فتنه‌های بزرگ خواهند شد؛ همان‌گونه که فتنه ۸۸ محصول شبهه‌ای بود که به‌درستی تبیین نشد.

وی «بصیرت» را عنصر کلیدی عبور از فتنه‌ها عنوان کرد و گفت: بصیرت، تنها علم نیست؛ بلکه قدرت تشخیص حق از باطل در شرایط غبارآلود است و جامعه‌ای که از بصیرت برخوردار باشد، در دام جنگ روانی دشمن گرفتار نخواهد شد.

این سخنران با اشاره به تحولات منطقه، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه را نمونه‌ای از فتنه‌های پوشیده در لباس حق دانست و بر ضرورت تبیین ماهیت واقعی دشمنان اسلام و انقلاب در همه سطوح اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین وحدت ملی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور برشمرد و با نقل خاطره‌ای از شهید سید آزادگان، حجت‌الاسلام ابوترابی، خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، حتی در سخت‌ترین شرایط، نشانه بصیرت حقیقی و وفاداری به آرمان‌های اسلام و انقلاب است.

در پایان، حجت‌الاسلام یحیایی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر موضوع اقتصاد و تولید، از مردم و مسئولان خواست با تبعیت عملی از رهنمودهای ولایت، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور را فراهم کنند و مسیر حرکت انقلاب اسلامی به سوی قله‌های عزت و اقتدار را با اطمینان ادامه دهند.