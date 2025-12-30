به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی عصر امروز با حضور اقشار مختلف مردم تهران در میدان آیینی امام حسین (ع) تهران برگزار شد.
در این مراسم، اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، دانشآموزان و دانشجویان با حضور پررنگ خود و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، حماسه ۹ دی را گرامی داشتند و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت و شهدای جنگ ۱۲ روزه را زنده نگه داشتند.
شرکتکنندگان با تأکید بر اهمیت نهم دی، این روز را نماد بصیرت، هوشیاری و حضور بهموقع مردم در بزنگاههای حساس انقلاب اسلامی دانسته و آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور عنوان کردند.
سخنرانی، قرائت بیانیه، اجرای برنامههای فرهنگی و سردادن شعارهای وحدتآفرین از دیگر بخشهای این مراسم بود.
حماسه ۹ دی، جلوهای از تربیتیافتگان مکتب امام حسین (ع)
در ادامه این آئین، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه، طی سخنانی با اشاره به نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی، حماسه ۹ دی را جلوهای از تربیتیافتگان مکتب امام حسین (ع) دانست و گفت: ملت ایران در مکتب عاشورا آموختهاند که برای حفظ دین خدا و انقلاب اسلامی از جان و عزیزان خود بگذرند و اجازه ندهند این مسیر الهی دچار آسیب شود.
وی با تأکید بر شکست دشمنان در مواجهه با ملت ایران اظهار داشت: دشمنان با وجود همه فتنهها و فشارها، در برابر اراده الهی و اتکای ملت ایران به خداوند متعال ناکام ماندهاند و در همه میدانها شکست خوردهاند.
نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به نقش زنان ایرانی در مقاومت و پایداری افزود: زنان این سرزمین، پرورشیافته مکتب قرآن و ولایت هستند و همانند حضرت زینب (س) در برابر سلطهطلبی دشمن ایستادهاند و فرزندان خود را برای دفاع از ارزشها به میدان میفرستند.
حاجیصادقی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، این مقطع را نشانهای از ناتوانی دشمن در برابر حضور و اراده مردم دانست و گفت: دشمن پس از شکست در میدان نظامی، بهدنبال راهاندازی جنگ شناختی و تحریف واقعیتهاست تا شکست خود را پیروزی جلوه دهد، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری اجازه تحقق این توطئهها را نخواهد داد.
وی سه عامل اصلی پیروزی ملت ایران را نصرت الهی، رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح برشمرد و تصریح کرد: این عوامل، دشمن را بهگونهای شکست داد که امروز حتی در داخل اردوگاه خود نیز دچار اختلاف و سردرگمی شده است.
نماینده ولیفقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی گفت: امروز فریاد مرگ بر رژیم اشغالگر قدس نهتنها در ایران و منطقه، بلکه در کشورهای اروپایی و حتی در قلب آمریکا طنینانداز شده و به یک مطالبه جهانی تبدیل شده است.
حاجیصادقی در پایان با خطاب قرار دادن مسئولان کشور تأکید کرد: ملت ایران پشتیبان نظام و مسئولان است، اما انتظار دارد مسئولان قدردان این مردم باشند، با روحیه جهادی خدمت کنند، مراقب نفوذ دشمن باشند و خود را سرباز ولایت و خدمتگزار عزت و کرامت مردم بدانند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران تأکید کرد: دشمن پس از شکست نظامی، به دنبال جنگ معرفتی و تحریف روایتهاست تا شکست خود را پیروزی جلوه دهد و با ابزار رسانه و نفوذ، ذهن و قلب نسل جوان را هدف بگیرد، اما پاسخ ملت ایران حضور آگاهانه و مقاومت مستمر بوده است.
وی گفت: امروز به برکت استقامت مردم، نهتنها جوان ایرانی آمریکایی نشده، بلکه جوانان آمریکایی در کنار جبهه مقاومت ایستادهاند و فریاد مرگ بر آمریکا سر میدهند. وی افزود: نفرت از رژیم صهیونیستی امروز جهانی شده و محدود به ایران یا منطقه نیست.
وی ادامه داد: هرچه دشمن تلاش کند، ایمان و اراده این ملت شکسته نخواهد شد، چرا که قرآن به ما آموخته است تا زمانی که ایمان راسخ و اراده استوار داریم، شکست نخواهیم خورد. ملت ایران نسبت به مسئولان حمایت دارد اما انتظار دارد مسئولان قدردان مردم باشند، مجاهدت کنند و مراقب نفوذیها باشند.
وی گفت: از مسئولان میخواهیم نسبت به ولایت سرباز و نسبت به مردم خدمتگزار باشند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران افزود: این پیوند قلبی مردم با رهبری، پیوندی عمیق و دوطرفه است و این اجتماع محل استجابت دعاست.
وی در پایان تأکید کرد: از خداوند میخواهیم فرج امام زمان (عج) را نزدیک کند، ما را از زمینهسازان ظهور قرار دهد و دل آن حضرت را از این ملت و اعمال صالح آنان راضی و خشنود گرداند.
دوقطبیسازی در جامعه حرکت در مسیر استراتژی تضعیف نظام است
متن قطعنامه سراسری مراسم یومالله ۹ دی ۱۴۰۴ «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» که عصر امروز، سهشنبه ۹ دی در میدان آئینی امام حسین (ع) صادر شد به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله عظیم و حماسه ماندگار نهم دیماه ۱۳۸۸، تجلی دست قدرت خدا و فوران غیرت ایمانی ملت ایران در صیانت از حریم «جمهوریت» و «اسلامیت»، برآمده از عمق بصیرت تودههایی بودکه با تشخیص بهنگامِ غبار فتنه، بساط کینهتوزیِ جبهه باطل را درهم پیچیدند و ثابت کردند که پیوندِ میان «امت» و «امام»، حقیقتی ناگسستنی و بنیانی مرصوص است.
امروز در آستانه ولادت سراسر نور مولای متقیان حضرت علی (علیهالسلام) و سالگرد عروج ملکوتی سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، ما شرکتکنندگان در این اجتماع سراسری، مواضع خود را با بانگ رسا و فریادهای «الله اکبر، خامنهای رهبر» اعلام میداریم:
۱- ما ایمان داریم که «ولایت فقیه» تراث فقهی امام راحل (قدساللهنفسالزکیه) و عمود خیمه استقلال و قطبنمای حرکت کشور در طوفانهای سهمگین تاریخ معاصر است و ضمن تجدید بیعت آگاهانه با مقتدای حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، اعلام میداریم که تبعیت از منویات معظمله، فصلالخطابِ عبور از فتنههای نوظهور و یگانه طریقِ صیانت از هویت ملی و دستاوردهای خونین شهداست.
۲- ما با درک تغییر آرایش دشمن از جنگ سخت به «تزویر مدرن»، بر ضرورت بصیرتافزایی مستمر و تهاجم رسانهای در برابر امپراتوری دروغ تأکید و خواستار حاکمیت قانون در فضای مجازی و کوتاه کردن دست جریان نفوذ از ذهن و اندیشه جوانان و بانوان هستیم و با قاطعیت تمام بر «اتحاد مقدس» تاکید و اعلام میداریم که هرگونه دوقطبیسازی و شکافافکنی در بدنه جامعه، حرکت در مسیر استراتژیِ تحریف و تضعیف نظام است.
۳- ما ضمن گرامیداشت حماسه ماندگار مقاومت و پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، حمایت مطلق خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مجاهدان غزه، لبنان، یمن و جبهه مقاومت اعلام داشته و جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی با همکاری آمریکای جنایتکار را محکوم و تداوم «مکتب شهید سلیمانی» را ضامن نابودی استکبار در منطقه دانسته و ضمن پافشاری بر حق مسلم هستهای و تقویت توان دفاعی، از دستگاههای مسئول میخواهیم پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی دشمنان و برخورد قاطع با مزدوران داخلی را با صلابت دنبال کنند.
۴- ما معتقدیم اقتدار نظام سیاسی با کارآمدی اقتصادی گره خورده است و لذا از مسئولان دولت چهاردهم و سایر قوا تقاضا داریم که با «نگاه به درون» و تکیه بر توان داخلی، معضل گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی را تدبیر کرده و قویاَ معتقدیم مبارزه قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی و حضور صادقانه در میان عموم مردم، جهت پاسخگویی وظیفهای شرعی برای تقویت سرمایه اجتماعی و کارآمدیِ الگوی حکمرانی علوی است.
۵- ما صیانت از فرهنگ «عفاف و حجاب» و ارزشهای اصیل خانواده را مطالبهای عمومی و خاکریز استراتژیک در برابر تهاجم فرهنگی دانسته و با بهرهگیری از فضای معنوی اعتکاف و تقارن این روز با میلاد امیرالمؤمنین (ع)، بر ضرورت تربیت نسلی مؤمن و بصیر تأکید و از متولیان فرهنگی میخواهیم با سرمایهگذاری بر روی نخبگان و جوانان، زمینهساز شکوفایی تمدن نوین اسلامی و حفظ هویت دینی در برابر تکانههای عصر جدید باشند.
