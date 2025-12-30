به گزارش خبرنگار مهر، قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز سهشنبه ۹ دی در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برگزار شد و تیمهای استقلال و سپاهان حریفان خود را شناختند.
بر اساس نتایج قرعهکشی، استقلال در مقابل الحسین اردن قرار میگیرد و سپاهان نیز به مصاف الاهلی قطر خواهد رفت. همچنین در دیگر دیدارهای این مرحله، تیم النصر عربستان که کریستیانو رونالدو را در اختیار دارد، به مصاف آرقه داغ ترکمنستان میرود و دیدار الزوراء عراق مقابل الوصل امارات برگزار خواهد شد.
با این ترتیب، برنده دیدارهای استقلال - الحسین و سپاهان - الاهلی در مرحله یکچهارم نهایی با هم روبهرو خواهند شد و همچنین برنده دیدار النصر - آرقه داغ مقابل برنده دیدار الزوراء - الوصل قرار خواهد گرفت.
در صورت صعود استقلال یا سپاهان و از سوی دیگر صعود النصر عربستان، هواداران یکی از دو تیم ایرانی میتوانند شاهد تقابل تیمشان با النصر عربستان و کریستیانو رونالدو در مرحله نیمهنهایی باشند.
