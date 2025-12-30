  1. بین الملل
اعلام پایان حضور نظامی امارات در یمن

وزارت دفاع امارات به موضع‌گیری درباره تحولات یمن پرداخت و از پایان حضور نیروهای خود در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات (وام)، وزارت دفاع امارات پایان حضور نیروهای خود در یمن را اعلام کرد.

وزارت دفاع این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: امارات در چارچوب ائتلاف عربی از سال ۲۰۱۵ از دولت مشروع در یمن حمایت کرده و در سال ۲۰۱۹ به حضور نظامی خود پایان داده است.

در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده است: برخی تیم‌های تخصصی در چارچوب مبارزه با تروریسم و هماهنگ با شرکای بین‌المللی در یمن حضور داشتند که با توجه به تحولات اخیر، وزارت دفاع پایان حضور نیروهای باقیمانده در یمن را اعلام می‌کند.

وزارت دفاع امارات تاکید کرد که این اقدام در چارچوب ارزیابی گسترده الزامات مرحله کنونی انجام شده است.

    • م.ج IT ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      باخبر شدند که این انصارالله براشون برنامه داره: فرار را بر قرار ترجیح دادند 🤣🤣🤣 یمن پرچمدار انقلاب مهدی (ع).
    • اسدالله GB ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      درگیری نظامی بین امارات و عربستان سعودی اگر اتفاق بیفتد جالب خواهد بود!

