اعلام پایان حضور نظامی امارات در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات (وام)، وزارت دفاع امارات پایان حضور نیروهای خود در یمن را اعلام کرد.
وزارت دفاع این کشور در بیانیهای اعلام کرد: امارات در چارچوب ائتلاف عربی از سال ۲۰۱۵ از دولت مشروع در یمن حمایت کرده و در سال ۲۰۱۹ به حضور نظامی خود پایان داده است.
در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده است: برخی تیمهای تخصصی در چارچوب مبارزه با تروریسم و هماهنگ با شرکای بینالمللی در یمن حضور داشتند که با توجه به تحولات اخیر، وزارت دفاع پایان حضور نیروهای باقیمانده در یمن را اعلام میکند.
وزارت دفاع امارات تاکید کرد که این اقدام در چارچوب ارزیابی گسترده الزامات مرحله کنونی انجام شده است.
