به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای راهبری تحول اداری استان قم عصر سه شنبه به ریاست اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و با حضور اعضای شورا برگزار شد و راهکارهای ارتقای کارآمدی نظام اداری و بهبود فرآیندهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار قم در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی تحول اداری در ساختار برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: تحول اداری یکی از ارکان اساسی توسعه محسوب می‌شود و در صورتی که این حوزه به شکل هدفمند و اصولی ساماندهی نشود، حتی برخورداری از نیروی انسانی توانمند نیز منجر به دستیابی به نتایج مطلوب نخواهد شد و از این‌رو، لازم است اهداف، برنامه‌ها و شاخص‌های تحول اداری به‌صورت شفاف تعریف و به‌طور مستمر پیگیری شود.



بهنام‌جو سرمایه انسانی کارآمد، نوسازی نظام اداری، ارتقای بهره‌وری و توسعه دولت الکترونیک را از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحول اداری برشمرد و افزود: اصلاح و باز مهندسی فرآیندها، گسترش خدمات الکترونیکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات باید به‌گونه‌ای اجرا شود که آثار آن در کاهش هزینه‌ها، تسریع امور و ارتقای کیفیت خدمات به‌صورت ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد.



وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق وضعیت موجود تصریح کرد: شناسایی نقاط ضعف، آسیب‌ها و گلوگاه‌های اداری، مقدمه هرگونه اصلاح مؤثر است و دستگاه‌های اجرایی باید با ابتکار عمل و رویکردی مسئله‌محور، فرآیندهای خدمت‌رسانی را ساده‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر کنند.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت انسجام در ارائه برنامه‌ها و طرح‌ها تأکید کرد و گفت: ارائه برنامه‌ها در قالب‌های منظم، مشخص و قابل فهم، ضمن تسهیل روند تصمیم‌گیری و تصویب در مراجع ذی‌ربط، زمینه اجرای دقیق‌تر و همراهی بیشتر دستگاه‌ها را فراهم می‌کند.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: تحقق تحول اداری نیازمند نگاه جامع، همکاری بین‌بخشی و تعهد مدیران به اجرای برنامه‌هاست و شورای راهبری تحول اداری می‌تواند با هدایت صحیح این مسیر، نقش مؤثری در تحقق توسعه متوازن و افزایش رضایتمندی عمومی در استان قم ایفا کند.