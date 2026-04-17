فرماندار دشتی: مسیر روستای حناشور ۲۲ کیلومتر کوتاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در بازدید از راههای دهستان طسوج با تقدیر از اقدامات مجموعه راهداری شهرستان بهویژه در مدیریت سیل اخیر اظهار کرد: در این مدت تلاش شد محورهایی که بر اثر وقوع سیل دچار خسارت شده بودند، در کوتاهترین زمان ایمنسازی شوند که بخشی از آن انجام شده و بخش دیگری نیز در دست اجرا است.
فرماندار دشتی یکی از پروژههای مهم شهرستان را بهبود راه دسترسی روستای حناشور عنوان کرد و افزود: راه دوم این روستا به منظور تسهیل تردد شهروندان که از مطالبات چندین ساله مردم این روستا بوده، بازگشایی شده است.
مقاتلی ادامه داد: با اجرای این طرح، مسیر دسترسی مردم روستای حناشور به دشت پلنگ ـ که محل فعالیت و اشتغال بسیاری از اهالی است ـ از ۲۴ کیلومتر به تنها ۲ کیلومتر کاهش یافته و این موضوع تأثیر قابل توجهی در کاهش زمان سفر و هزینههای اهالی خواهد داشت.
