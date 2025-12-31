کتاب داغ دلربا به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از سیزدهم دی ماه ۱۳۹۸ و حادثه فرودگاه بغداد؛ ایرانی‌ها روزهای متفاوتی را تجربه کردند. از لحظه‌ی اعلام خبر شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تا مراسم با شکوه تشییع ایشان در شهرهای مختلف ایران. احتمالا هر ایرانی‌ای تصایری از آن روزها در ذهن دارد. میثم امیری با کتاب «داغ دلربا» به روایت آن تصاویر پرداخته است.

کتاب «داغ دلربا» روایتی مستند از اولین روزهای بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی است. میثم امیری با سفر به شهرهای مختلف و حضور در مراسم تشییع شهید سلیمانی سعی در ثبت این حماسه میلیونی داشته و با نگاهی دقیق و قلمی صریح به روایت لحظات تلخ و شیرین و تصویر آن روزها و واکنش مردم ایران در مراسم تشییع شهید سلیمانی پرداخته است. اما نگاه نویسنده صرفا محدود به روایت مراسم تشییع نیست و سعی در بیان روایتی کامل و در ابعادی مختلف از آن روزها داشته است؛ از توجه به دیدگاه‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی تا ماجرای هواپیمای اوکراینی و...

این کتاب در چهاردهمین جایزه ادبی جلال و کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شد. داغ دلربا توسط انتشارات خط مقدم منتشر شده است.