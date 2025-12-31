به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رستم پور امروز چهارشنبه در همایش ملی آبزی‌پروری و فناوری‌های نوین با تأکید بر اینکه باید از شیلات سنتی به سمت شیلات هوشمندسازی حرکت کنیم، اظهار داشت: از مهم‌ترین موضوعاتی که باید دنبال کنیم بحث زنجیره ارزش است.

وی با بیان اینکه تولید استان لرستان در این حوزه از بعضی استان‌های ساحلی بیشتر است، عنوان کرد: لرستان می‌تواند «هاب» صادراتی قزل آلا در کشور ما باشد.

رئیس سازمان شیلات ایران در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه نگاه شیلات ایران این بوده که در قدم اول سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت بگیرد، تصریح کرد: آبزی‌پروری خرد می‌تواند معیشت مردم را تغییر بدهد.

رستم پور در بخش دیگری از سخنان خود میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در حوزه شیلات طی امسال در کشور را ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تا کنون ۴۰ هزار میلیارد تومان این حجم سرمایه‌گذاری محقق شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به رتبه نخست صیادی ایران در غرب آسیا، افزود: سال ۱۳۵۷، میزان تولید شیلات ایران ۳۲ هزار تن بود، این در حالی است که امروز تنها در استان لرستان ۴۲ هزار تن ماهی تولید می‌شود.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ بندر صیادی در ایران، گفت: در کشور بیش از ۲۰ هزار شناور مجاز و فعال داریم که بیش از یک میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شناورها اشتغال دارند.