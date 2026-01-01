  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۶:۴۹

مکتب حاج قاسم همچنان جریان‌ساز است

مکتب حاج قاسم همچنان جریان‌ساز است

گرگان-فرمانده سپاه گرگان با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در تثبیت امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی گفت:خون شهدا به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی امروز به گفتمانی جریان‌ساز درجبهه مقاومت تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیخانی، شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و شهدای امنیت، اظهار کرد: امنیت، آسایش، صلابت و اقتدار امروز کشور، مرهون خون پاک شهداست و این حقیقتی است که هرگز نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: این محفل، محفل شهداست و جای کسانی که جان خود را برای عزت نظام و انقلاب فدا کردند، در چنین مجالسی همواره خالی است؛ شهدا رفتند تا ما بمانیم و امروز رسالت ماندن ما، از سختی‌های دوران جنگ نیز سنگین‌تر است.

فرمانده سپاه گرگان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهید سلیمانی گفت: آنجا که حضرت آقا فرمودند شهید سلیمانی یک مکتب و یک مدرسه درس‌آموز است، امروز با گذر زمان، ابعاد این سخن بیش از پیش آشکار شده و نقش‌آفرینی این شهید بزرگوار در جبهه مقاومت، به یک گفتمان اثرگذار و ماندگار تبدیل شده است.

علیخانی خاطرنشان کرد: خون شهدای مدافع حرم، امروز عامل وحدت، همدلی و هم‌افزایی در جبهه مقاومت است و برکات این ایثارگری‌ها را روزبه‌روز در استحکام و استمرار انقلاب اسلامی شاهد هستیم.

وی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، از همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان گرگان در قالب قرارگاه فرهنگی اجتماعی شهرستان تقدیر کرد و گفت: این انسجام و همراهی، زمینه‌ساز برگزاری باشکوه برنامه‌های فرهنگی و انقلابی در مناسبت‌های مختلف شده است.

فرمانده سپاه گرگان با قدردانی از حضور پرشور مردم در آئین‌های انقلابی، به‌ویژه مراسم روز میثاق امت با ولایت، تأکید کرد: حضور آگاهانه و معنادار مردم گرگان، نشان‌دهنده پایبندی عمیق آنان به آرمان‌های انقلاب و ولایت است.

کد خبر 6708977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها