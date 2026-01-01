به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیخانی، شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و شهدای امنیت، اظهار کرد: امنیت، آسایش، صلابت و اقتدار امروز کشور، مرهون خون پاک شهداست و این حقیقتی است که هرگز نباید به فراموشی سپرده شود.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: این محفل، محفل شهداست و جای کسانی که جان خود را برای عزت نظام و انقلاب فدا کردند، در چنین مجالسی همواره خالی است؛ شهدا رفتند تا ما بمانیم و امروز رسالت ماندن ما، از سختیهای دوران جنگ نیز سنگینتر است.
فرمانده سپاه گرگان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهید سلیمانی گفت: آنجا که حضرت آقا فرمودند شهید سلیمانی یک مکتب و یک مدرسه درسآموز است، امروز با گذر زمان، ابعاد این سخن بیش از پیش آشکار شده و نقشآفرینی این شهید بزرگوار در جبهه مقاومت، به یک گفتمان اثرگذار و ماندگار تبدیل شده است.
علیخانی خاطرنشان کرد: خون شهدای مدافع حرم، امروز عامل وحدت، همدلی و همافزایی در جبهه مقاومت است و برکات این ایثارگریها را روزبهروز در استحکام و استمرار انقلاب اسلامی شاهد هستیم.
وی با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، از همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان گرگان در قالب قرارگاه فرهنگی اجتماعی شهرستان تقدیر کرد و گفت: این انسجام و همراهی، زمینهساز برگزاری باشکوه برنامههای فرهنگی و انقلابی در مناسبتهای مختلف شده است.
فرمانده سپاه گرگان با قدردانی از حضور پرشور مردم در آئینهای انقلابی، بهویژه مراسم روز میثاق امت با ولایت، تأکید کرد: حضور آگاهانه و معنادار مردم گرگان، نشاندهنده پایبندی عمیق آنان به آرمانهای انقلاب و ولایت است.
نظر شما