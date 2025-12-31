به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر خازن عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های مردمی و مستقل این مجموعه اظهار داشت: پژواک یک نهاد مردم‌نهاد و غیرانتفاعی است که با هدف حمایت همه‌جانبه از بیماران مبتلا به سرطان شکل گرفته و در حال حاضر خدمات درمانی، حمایتی و آموزشی خود را به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ بیمار ارائه می‌دهد.

وی با ابراز نگرانی از روند فزاینده ابتلاء به سرطان در استان افزود: تا همین یکی دو سال گذشته، تعداد بیماران جدیدی که به انجمن مراجعه می‌کردند در حد چند نفر در ماه بود، اما امروز این آمار به شکل هشداردهنده‌ای افزایش یافته و روزانه چندین بیمار جدید برای دریافت حمایت‌های درمانی مراجعه می‌کنند؛ موضوعی که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

خازن با اشاره به فشار سنگین هزینه‌های درمان سرطان گفت: قیمت داروها و خدمات درمانی به‌گونه‌ای است که حتی یک نسخه دارویی می‌تواند ده‌ها میلیون تومان هزینه در بر داشته باشد. در حال حاضر انجمن پژواک ماهانه حدود یک میلیارد تومان صرف درمان بیماران می‌کند و برنامه‌ریزی کرده‌ایم با توسعه منابع مردمی، این رقم را در سال آینده به چند برابر افزایش دهیم تا پاسخگوی نیاز بیماران باشیم.

مدیرعامل انجمن خیریه پژواک، رویکرد اصلی این مجموعه را عبور از درمان‌محوری صرف و حرکت به سمت پیشگیری دانست و تصریح کرد: آموزش عمومی، آگاه‌سازی خانواده‌ها و اطلاع‌رسانی درباره علائم هشداردهنده سرطان، مهم‌ترین راهکار کنترل این بیماری است. به همین دلیل، برنامه‌های آموزشی مستمر در مناطق مختلف استان با همراهی خیرین در حال اجراست.

وی با اشاره به تجربه استان زنجان در حوزه آموزش و پیشگیری گفت: در زنجان طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری جدی روی آموزش، نتایج ملموسی در کنترل بیماری حاصل شده و این تجربه نشان می‌دهد که آگاهی‌بخشی می‌تواند مسیر درمان را به‌طور اساسی تغییر دهد.

خازن همچنین از اجرای برنامه غربالگری برای خانواده‌های در معرض خطر خبر داد و افزود: خانواده‌هایی که سابقه ابتلاء به سرطان دارند، باید به‌صورت مستمر تحت پایش و غربالگری قرار گیرند، چرا که تشخیص زودهنگام، شانس درمان موفق را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی و درمانی انجمن پژواک گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مجدد بیمارستان ذکری‌ای سابق است که در اختیار انجمن قرار گرفته و در آن، بخش‌هایی برای شیمی‌درمانی و آموزش بیماران و خانواده‌ها پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، زمینی به مساحت بیش از سه هزار متر مربع از سوی شهرداری برای ادامه توسعه خدمات درمانی در اختیار انجمن قرار گرفته که در محدوده پادگان ارتش سابق واقع شده است.

مدیرعامل انجمن خیریه پژواک با تأکید بر اینکه تمامی خدمات این مجموعه به‌صورت رایگان ارائه می‌شود، اظهار داشت: بیش از نیمی از بیماران تحت پوشش، ساکن شهرستان‌های استان هستند و انجمن در شهرهای مرند، شبستر و سراب نیز دارای نمایندگی فعال است.

خازن منابع مالی پژواک را کاملاً مردمی عنوان کرد و گفت: این انجمن هیچ وابستگی مالی به نهادهای دولتی ندارد و تمام هزینه‌ها از محل کمک‌های مردمی و خیرین داخل و خارج کشور تأمین می‌شود؛ در حال حاضر نزدیک به ۷ هزار حامی از این مجموعه حمایت می‌کنند.

وی از برگزاری همایش معرفی و تبیین فعالیت‌های انجمن خبر داد و افزود: این همایش روز جمعه در تالار پتروشیمی برگزار می‌شود و چهره‌های شناخته‌شده‌ای از جمله برخی ورزشکاران مطرح کشور نیز در آن حضور خواهند داشت.

مدیرعامل انجمن خیریه پژواک در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انتشار شفاف آمارهای مرتبط با سرطان شد و گفت: آخرین آمار رسمی منتشرشده مربوط به سال‌ها قبل است و در دسترس عموم قرار ندارد؛ این در حالی است که اطلاع‌رسانی شفاف، نقش مهمی در افزایش حساسیت اجتماعی و پیشگیری دارد و نباید به بهانه‌های مختلف از ارائه آن خودداری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین موارد ابتلاء در استان مربوط به سرطان‌های شایع در میان زنان، به‌ویژه سرطان سینه است و پس از آن سرطان‌های دستگاه گوارش و بیماری‌های خونی قرار دارند؛ عمده بیماران نیز در بازه سنی میانسالی قرار دارند که ضرورت غربالگری هدفمند را دوچندان می‌کند.