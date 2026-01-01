به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، عباس اقسامی، کارگردان تئاتر به زودی نمایش «تلخاب» نوشته رها پوررحمتی را در تالار مولوی روی صحنه میبرد.
نمایش «تلخاب»؛ اثری دراماتیک، روانکاوانه و آمیخته با طنزی تلخ است که به مفاهیمی چون هویت، قدرت، فریب و لایههای پنهان روان انسان میپردازد. این نمایش تماشاگر را به جهانی میان واقعیت و خیال میبرد.
نمایش «تلخاب» با بهرهگیری از موسیقی و فرمهای جمعی، مناسکی برای مواجهه با قدرت، شرم، فریب و ناخودآگاه زنانه میسازد. «قیمت»، «شکسپیر آوریل ۱۹۹۹»، «پایکوبی در شامگاه بتان»، «بیداری در نورنبرگ ۲۰۱۱»، «خرس»، «سفرنامه مرجان»، «تهی+یک تکه کرم کارامل داغ»، «سبز در ساحت سپید و ستاره» و «رومئو و ژانت» بخشی از تجربههای پیشین اقسامی در عرصه کارگردانی به شمار میآید. تازهترین نمایش این هنرمند به زودی در تالار مولوی دیده میشود.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاعرسانی میشود.
