عباس اقسامی، کارگردان تئاتر به زودی نمایش «تلخاب» نوشته رها پوررحمتی را در تالار مولوی روی صحنه می‌برد.

نمایش «تلخاب»؛ اثری دراماتیک، روان‌کاوانه و آمیخته با طنزی تلخ است که به مفاهیمی چون هویت، قدرت، فریب و لایه‌های پنهان روان انسان می‌پردازد. این نمایش تماشاگر را به جهانی میان واقعیت و خیال می‌برد.

نمایش «تلخاب» با بهره‌گیری از موسیقی و فرم‌های جمعی، مناسکی برای مواجهه با قدرت، شرم، فریب و ناخودآگاه زنانه می‌سازد. «قیمت»، «شکسپیر آوریل ۱۹۹۹»، «پایکوبی در شامگاه بتان»، «بیداری در نورنبرگ ۲۰۱۱»، «خرس»، «سفرنامه مرجان»، «تهی+یک تکه کرم کارامل داغ»، «سبز در ساحت سپید و ستاره» و «رومئو و ژانت» بخشی از تجربه‌های پیشین اقسامی در عرصه کارگردانی به شمار می‌آید. تازه‌ترین نمایش این هنرمند به زودی در تالار مولوی دیده می‌شود.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.