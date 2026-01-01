میرزاد: ۴۵۰ تن کالای اساسی در بازار ایلام توزیع شد

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت آرامش مردم و اصناف در مدیریت بازار گفت: برای ساماندهی عرضه کالاهای اساسی باید اقدام اساسی انجام شود. در ۲۰ روز گذشته بیش از ۴۵۰ تن انواع کالا شامل ۱۷۰ تن روغن و ۲۸۰ تن برنج در سطح استان توزیع شده که سابقه نداشته است.
وی افزود: توزیع کالاها حتی در محلات نیز انجام شده تا اقلام اساسی به دست مصرفکننده واقعی برسد. مشکل اصلی بازار کمبود کالا نیست بلکه مسائل حملونقل، یخبندان و هزینه کرایههاست. برخی سردخانهداران نیز با کاهش عرضه میوه، بازار را تحت فشار قرار دادهاند که این موضوع بهطور جدی پیگیری میشود.
معاون استاندار ایلام از افزایش گشتهای نظارتی خبر داد و تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد و هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
به گفته مسئولان، برنامهریزی برای تأمین گوشت مرغ، گوشت قرمز و برنج در استان ادامه دارد و کالاها بر اساس حوالهجات از انبارها خارج و در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود.
نظر شما