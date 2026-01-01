به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عرب‌وند در نشست خبری تشریح برنامه‌ها و آئین رونمایی از پوستر این کنگره اظهار کرد: در پی برگزاری موفق و باشکوه دو دوره قبل این رویداد و استقبال بسیار خانواده‌های شهدای غواص برای حضور در سومین دور این کنگره، اقدامات اجرایی از سال گذشته آغاز شد.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه تخصصی به برگزاری سومین کنگره ملی شهدای غواص (معبر عشق) در جزیره کیش اظهار کرد: همزمان با این کنگره، چهار جشنواره سراسری ادبی، پوستر، رسانه و دانش‌آموزی نیز برنامه‌ریزی شده که آثار جشنواره ادبی، پوستر و رسانه دریافت و داوری شده و آثار دانش‌آموزی نیز تا زمان برگزاری، گردآوری و ارزیابی خواهد شد.

دبیر سومین کنگره ملی شهدای غواص اضافه کرد: برای جشنواره پوستر این کنگره، ۵۳۶ اثر، برای جشنواره ادبی ۵۸۰ اثر و برای جشنواره رسانه نیز ۱۶۵ اثر از سراسر کشور ارسال شده و آثار رسیده نیز داوری شده است.

وی بیان کرد: فراخوان جشنواره دانش آموزی این کنگره به صورت ملی در هفته پیش‌رو منتشر خواهد شد و آثار دریافتی آن بلافاصله داوری و ارزیابی شده و برگزیدگان هر چهار جشنواره در روز برگزاری معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

عرب‌وند این جشنواره‌های ملی با محوریت شهدای غواص را اقدامی در راستای ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: تولید آثار ماندگار و تلاش برای بازگویی و به تصویر کشیدن ابعاد ناگفته حماسه آفرینی‌های شهدای غواص در جنگ تحمیلی از مهمترین اهداف این کنگره و جشنواره‌های ملی جانبی آن است.

وی همچنین اعلام کرد: برای برگزاری این کنگره و جشنواره‌های جانبی آن، شاهین سپهراد به عنوان دبیر جشنواره ملی رسانه، مریم اکبرپور به عنوان دبیر جشنواره سراسری ادبی، حسین زارعی به عنوان دبیر جشنواره ملی پوستر و محبوبه صفرنژاد به عنوان دبیر جشنواره سراسری دانش آموزی انتخاب شده‌اند.

دبیر سومین کنگره ملی شهدای غواص اضافه کرد: برگزاری باشکوه اولین و دومین دوره این رویداد، کنگره شهدای غواص به میزبانی کیش را به بزرگترین و شاخص‌ترین برنامه فرهنگی کیش در ۳۰ سال گذشته تبدیل کرده است و امیدواریم که این کنگره به الگویی برای برنامه‌های فرهنگی اثرگذار در جزیره کیش تبدیل شود.

وی افزود: کار جهادی در برگزاری کنگره ملی شهدای غواص در کیش به وضوح معنای واقعی خود را یافته و همه ارکان دولتی و خصوصی به صورت خودجوش پای کار آمده‌اند تا این برنامه شاخص و فرهنگی به نحو احسن به اجرا درآید.