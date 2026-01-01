شیخ یعقوب شمس: شهدای غواص مظهر اخلاص و شجاعت بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یعقوب شمس در نشست خبری تشریح برنامهها و آئین رونمایی از پوستر کنگره ملی شهدای غواص شیخ یعقوب شمس اظهار کرد: مردم کیش از دورههای قبل این کنگره به خوبی استقبال کردند و این امر نشان میدهد که فرهنگ ایثار و شهادت و نیز مقام شهدا در میان مردم جایگاه والایی دارد.
شمس با بیان این که یاد و نام شهدا و به خصوص شهدای غواص برای ما همواره جاودان خواهد بود، افزود: شهدای غواص مظهر اخلاص و شجاعت بودند که در سکوت آب، بیصدا و بیادعا حرکت و خط شکنی کرده و برای دفاع از انقلاب مردم و کشور ایران، از جان شیرین خود نیز گذشتند.
وی بیان کرد: شهدای غواص که در اوج مظلومیت به شهادت رسیدند، به علت این که غیرت دینی داشتند، به میدان مسئولیت سنگین خط شکنی در صحنه جنگ وارد شدند و عمق ایمان خود را به نمایش گذاشتند.
امام جمعه اهل سنت کیش تاکید کرد: اگر شهدای جنگ تحمیلی و به خصوص شهدای غواص، جان خود را فدای این کشور و انقلاب کردند، ما هم امروز وظیفه داریم که با صداقت و مسئولیت پذیری برای این کشور کار کنیم و پاسدار خون و حافظ راه آنها باشیم.
وی وحدت، اخلاق اسلامی و مسئولیتپذیری را از جمله تأکیدات شهدای جنگ تحمیلی عنوان کرد و ادامه داد: امروز ما اگر به این سه تکلیف خود به خوبی عمل کنیم، رهرو خوبی برای شهدای خود خواهیم بود.
