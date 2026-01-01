سیروس محمدپور نیرومند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطر شهیدان والامقام اظهار کرد: مراسم دیدار با پدران آسمانی روز شنبه ساعت ۲ و نیم پس از ظهر در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده حمزه رضا (ع) با حضور فرزندان معزز شهدا، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، مسؤولین و آحاد مردم شریف شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم فرصتی برای یادآوری خاطرات شهدا و تکریم خانواده‌های آنان است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شیروان در ادامه افزود: برگزاری جشن پدران آسمانی تجلیل از رزمندگان و ایثارگرانی است که در دوران دفاع مقدس با فداکاری از جان خود گذشتند و اینک تکریم خانواده‌های این عزیزان وظیفه‌ای انسانی و اسلامی است.

محمدپور نیرومند تأکید کرد: این روز همچنین فرصتی است تا فرزندان شهدا بار دیگر با آرمان‌های پدران شهید خود که در راه دفاع از اسلام و میهن شهید شدند، تجدید پیمان کنند.