رشید: تیم یالچین شیروان قهرمان مسابقات فوتسال خراسان‌ شمالی شد

رضا رشید در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم فوتسال یالچین شیروان با کسب ۱۹ امتیاز قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ برتر زیر ۱۵ سال خراسانشمالی را از آن خود کرد.
وی افزود: این رقابتها با حضور ۸ تیم از سراسر استان خراسانشمالی و بهصورت دورهای برگزار شد.
این مربی گفت: در دیدار پایانی این مسابقات تیم یالچین با تیم فولاد صنعت فاروج به رقابت پرداخت و با حملات چند لایه و عملکرد درخشان بازیکنانش با اقتدار قهرمان استان شد.
رشید خاطرنشان کرد: تیم یالچین شیروان مجوز حضور در مسابقات لیگ مناطق کشوری را نیز بهدست آورد و نماینده خراسانشمالی در این مسابقات در سال آینده خواهد بود.
مربی تیم یالچین بیان کرد: شهرستانها به عنوان بازوی اصلی ورزش استان شناخته میشوند و قهرمانان آینده از همین بستر برمیخیزند.
وی تأکید کرد: امیدوارم با حمایت مداوم مدیران محلی این قهرمانیها تداوم یافته و بازیکنان مستعد شناسایی شده و از سنین پایین پرورش یابند.
