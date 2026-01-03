  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

رشید: تیم یالچین شیروان قهرمان مسابقات فوتسال خراسان‌ شمالی شد

شیروان- مربی تیم یالچین از قهرمانی این تیم در مسابقات فوتسال لیگ برتر زیر ۱۵ سال در مسابقات قهرمانی خراسان شمالی خبر داد.

رضا رشید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم فوتسال یالچین شیروان با کسب ۱۹ امتیاز قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ برتر زیر ۱۵ سال خراسان‌شمالی را از آن خود کرد.

وی افزود: این رقابت‌ها با حضور ۸ تیم از سراسر استان خراسان‌شمالی و به‌صورت دوره‌ای برگزار شد.

این مربی گفت: در دیدار پایانی این مسابقات تیم یالچین با تیم فولاد صنعت فاروج به رقابت پرداخت و با حملات چند لایه و عملکرد درخشان بازیکنانش با اقتدار قهرمان استان شد.

رشید خاطرنشان کرد: تیم یالچین شیروان مجوز حضور در مسابقات لیگ مناطق کشوری را نیز به‌دست آورد و نماینده خراسان‌شمالی در این مسابقات در سال آینده خواهد بود.

مربی تیم یالچین بیان کرد: شهرستان‌ها به عنوان بازوی اصلی ورزش استان شناخته می‌شوند و قهرمانان آینده از همین بستر برمی‌خیزند.

وی تأکید کرد: امیدوارم با حمایت مداوم مدیران محلی این قهرمانی‌ها تداوم یافته و بازیکنان مستعد شناسایی شده و از سنین پایین پرورش یابند.

