به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام مهدی مهرپویان در اجتماع مردمی بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی که پس از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شیروان برگزار شد، اظهار کرد: نور ولایت امام علی (ع) مایه تشخیص حق از باطل و حرکت به سوی خداوند است که شهادت شهید سلیمانی مثال عینی ادامه‌دهنده راه امام علی (ع) در مبارزه با طاغوت و ظلم و توحید خالص بود.

وی افزود: همانگونه که حضرت در دفاع از زن یهودی به فریضه الهی خود عمل کرد، تجلی عملی حاج قاسم از سیره امیرالمومنین در مقاومت و دفاع از دختر بی‌پناه و گریانی است که هویت ولی و مذهبی او مشخص نیست.

حجت‌الاسلام مهرپویان ادامه داد: تجلی‌های عملی پیروی شهید سلیمانی از مکتب امیرالمؤمنین در صحنه عملی نیز ظهور می‌کند و با تأسی از امام علی (ع) که به‌صورت جهادی و خستگی‌ناپذیر برای رفع نیاز مردم و حل مشکلات جامعه داشتند، همان مسیری است که حاج قاسم نیز آن را ادامه داد و به محبوبیت او منجر شد.

وی در انتها گفت: حاج قاسم ترجمان عینی عهدنامه مالک اشتر در دوران معاصر است و با رفتار خویش ثابت کرد دنباله‌روی جریان زنده‌ای است که جهانی، انسان ساز و عمل محور است.