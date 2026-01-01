دادستان کوهدشت: برای قتل بسیجی شهید پرونده قضائی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم نظری در سخنانی، اظهار داشت: پس از دستور شب گذشته ریاست کل دادگستری لرستان پیرامون قتل بسیجی شهید، پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات قضائی در این زمینه ادامه دارد.

وی، تأکید کرد که دستگاه قضائی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت، تصریح کرد: دستگاه قضائی در برخورد با هرگونه ناامنی، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی قاطعانه ورود و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

