خسروی قطب راهبردی اربعین و تجارت غرب کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین عصر پنجشنبه در همایش «بصیرت سلیمانی در سایه ولایت علوی» که با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، امامان جمعه قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب و جمعی از طلاب و روحانیون در مسجد مهدیه این شهرستان برگزار شد، به تشریح دستاوردهای قصرشیرین در حوزههای مختلف پرداخت.
وی با اشاره به عملکرد این شهرستان در حوزه اربعین حسینی اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای رسمی وزارت کشور، معاونت امنیتی و ستاد مرکزی اربعین، مرز خسروی در میان مرزهای فعال کشور موفق به کسب رتبه نخست شده و با کسب ۹۶۸ امتیاز از مجموع هزار امتیاز، بهعنوان مرز برتر اربعینی کشور معرفی شده است.
فرماندار قصرشیرین افزود: این موفقیت نتیجه همدلی مسئولان، همراهی روحانیت و مشارکت فعال مردم است که موجب شده قصرشیرین امروز به یکی از کانونهای مهم خدماترسانی به زائران اربعین در کشور تبدیل شود.
شفیعی با اشاره به نقش مرز خسروی در توسعه تجارت مرزی گفت: این مرز علاوه بر کارکرد اربعینی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و تقویت مبادلات تجاری با کشور عراق ایفا میکند و بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه غرب استان کرمانشاه شناخته میشود.
وی به اقدامات انجامشده در حوزه بهداشت و درمان شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: ارتقای زیرساختهای درمانی و افزایش سطح خدمات سلامت از جمله اولویتهایی بوده که در کنار توسعه مرزی مورد توجه قرار گرفته است.
فرماندار قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم این مسیر و حمایت دستگاههای اجرایی استان، مرز خسروی میتواند به قطب راهبردی اربعین، تجارت و توسعه پایدار در غرب استان کرمانشاه تبدیل شود و نقش مؤثرتری در اقتصاد منطقهای و ملی ایفا کند.
