اصناف استان سمنان حرف آخر را زدند؛ همراهی با خط ولایت و انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر که دشمنان نظام اسلامی ایران تلاش دارند به هر نحوی و با هر حربه‌ ای بین اصناف و بازاریان و کسبه و نظام اسلامی ایران فاصله بیاندازند و متأسفانه برخی هم در داخل بر این موج سوار شده‌اند، کسبه متدین استان سمنان خط و خطوط خود را با اغتشاش گران و معاندان تعیین کردند.

کسبه استان سمنان همواره نشان داده‌اند که از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران مبارزات انقلابی تا امروز همواره در همه صحنه‌ها و بزنگاه‌ها، پای ارزش‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب و همچنین شهدا ایستاده‌اند و از مسیر خودشان قدمی خارج نگذاشته‌اند.

امروز هم که دشمن تلاش دارد تا از یک مطالبه اقتصادی، یک بحران سیاسی بسازد، بازهم اصناف استان سمنان در صف اول ایستادگی در برابر جنگ نرم و حربه‌های دشمنان ایستاده و خط و مرز خودشان را با اغتشاش گران و آشوب طلبان معین و مشخص کرده‌اند.

نمونه این تعیین خط و مرز بعد از سالروز حماسه ۹ دی و قبل از سالروز شهادت شهید سلیمانی متبلور شد جایی که اصناف استان سمنان بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و نشان دادند که در زمین دشمن بازی نخواهند کرد.

اصناف استان سمنان طی بیانیه‌ای که به امضای همه اصناف مرکز استان سمنان رسیده اعلام کرده‌اند ایمان مردم و اصناف ایران، همواره پناهگاه مستحکمی در برابر طوفان‌های سهمگین بوده است. ما، جامعه اصناف، کسبه و بازاریان غیور استان سمنان، در گذر از این برهه حساس، ضمن تأکید بر جایگاه رفیع نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دستاورد خون شهدا و پرچم دار استقلال و عزت کشور، موارد ذیل را به آگاهی عموم هموطنان و مسئولان محترم می‌رسانیم:

۱. تأکید بر حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی: ما آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی را که در سایه‌ی خون پاک شهدا به بار نشسته، پاس داشته و خود را جزئی از بدنه این نظام می‌دانیم و هرگونه حرکت در چارچوب قانون و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را مسیر صحیح پیشرفت و تعالی کشور قلمداد می‌کنیم.

۲. بیزاری و برائت از اغتشاش و دخالت بیگانگان: ما هرگونه حرکت اغتشاش آمیز، تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی و به خصوص هرگونه دخالت و هدایت عوامل بیگانه و عناصر خارج‌نشین فرصت‌طلب را که قصد دارند اعتراضات قانونی و صنفی را به مسیری غیرملی و ضد منافع کشور منحرف کنند، به شدت محکوم کرده و از آن اعلام برائت می‌جوییم. دشمنان ایران اسلامی هرگز نباید فرصت سوءاستفاده از دردها و مطالبات به حق مردم را بیابند.

۳. اعلام نگرانی و مطالبه‌گری صنفی به‌حق: در عین حال، ما به عنوان قشری که مستقیم با معیشت مردم در ارتباطیم، از برخی سیاست‌های اقتصادی، تورم فزاینده، مشکلات معیشتی، عدم نظارت کافی بر بازار و برخی تصمیم‌گیری‌هایی که فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان، کسبه و عموم مردم وارد می‌سازد، ابراز نگرانی عمیق می‌کنیم. این مشکلات واقعی و مشقت‌بار، نیازمند عزمی جزم و اقدام عملی از سوی مسئولان ذی‌ربط است.

۴. درخواست پیگیری و پاسخگویی مسئولان: ما از تمامی مسئولان و نهادهای نظارتی در سطح ملی و استانی درخواست داریم با جدیت بیشتر، به دنبال رفع موانع تولید و کسب‌وکار، ایجاد ثبات در بازار، مبارزه با فساد و رانت، نظارت مؤثر بر قیمت‌ها و حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر باشند. انتظار داریم گزارش شفاف و اقدام عملی در این زمینه‌ها را به طور مستمر شاهد باشیم.

ما اصناف سمنان، وفاداری به آرمان‌های نظام را با مطالبه‌گری هوشمندانه و قانونمند برای بهبود شرایط درهم آمیخته و بر این باوریم که مسیر صحیح، «اصلاح امور در چارچوب نظام» و با «دوری از هیاهو و توطئه دشمنان» است.

این بیانیه نشان می‌دهد که اصناف استان سمنان یکبار دیگر بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام شهدا (ره)، شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان‌های ولایت فقیه ایستاده‌اند و نمی‌گذارند که دشمن از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرد.

همچنین در روزهای اخیر برخی کسبه استان سمنان با نصب تمثال مبارک شهدایی مانند شهید سلیمانی و امامین انقلاب اسلامی بر شیشه مغازه‌هایشان و همچنین در فضای مجازی تلاش دارند تا نگذارند روایت واهی دشمن غالب شود. کسبه‌ای که از نخستین روزهای جوانه زدن انقلاب اسلامی تا به امروز، همواره در صحنه بودن و پای انقلاب بودن را به منصه بروز و ظهور رسانده و امروز در بزنگاه حساس کنونی هم بار دیگر انجام وظیفه کرده است.