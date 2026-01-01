افزایش ۶۰ درصدی خودکشی کودکان و نوجوانان در اراضی اشغالی پس از جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با استناد به آمارهای منتشرشده توسط بیمارستان کودکان اشنایدر، گزارش داد که تعداد کودکان و نوجوانانی که به دلیل تلاش برای خودکشی به بیمارستانها مراجعه کردهاند، از ۵۸۰ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۹۳۰ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده است که افزایشی ۶۰ درصدی را نشان میدهد. از این تعداد، ۸۸ مورد نیاز به مراقبت پزشکی فوری داشتهاند.
بر اساس این گزارش، متخصصان سلامت روان میگویند این بحران روانی، ناشی از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ غزه است که از اکتبر ۲۰۲۳ میلادی آغاز شده است.
«نوعاً بن آرویه»، روانشناس بیمارستان شنایدر، هشدار داده است که وضعیت روانی کودکان و نوجوانان پس از جنگ به مراتب وخیمتر از دوران اوج کرونا است و اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، سالهای آینده (۲۰۲۶ و ۲۰۲۷) وضعیت بدتری در انتظار خواهد بود.
تحقیقات نشان میدهد که خودکشی دومین علت اصلی مرگ نوجوانان پسر و سومین علت مرگ نوجوانان دختر در اراضی اشغالی است و حدود ۵ درصد نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال به افکار خودکشی اعتراف کردهاند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که در سال ۲۰۲۵ نیز موج نگرانکنندهای از خودکشی در میان نظامیان ارتش رژیم اسرائیل گزارش شده است؛ آمارهای رسمی نشان میدهد که حدود ۲۱ نفر از سربازان و نیروهای ذخیره در طول این سال زندگی خود را با اقدام به خودکشی پایان دادهاند که در مقایسه با سالهای قبل افزایش قابل توجهی است و به بالاترین سطح در یک دهه اخیر نزدیک شده است.
تحلیل رسانههای صهیونیست و دادههای نظامی حاکی است که فشارهای روانی و تروماهای ناشی از جنگ طولانیمدت در غزه و مشارکت گسترده نیروها در عملیاتها، از عوامل اصلی این روند افزایشی است.
کارشناسان سلامت روان در رسانههای داخلی صهیونیست نیز به افزایش مراجعه نظامیان رژیم و کهنهسربازان به خدمات روانپزشکی و بالاتر رفتن احتمال بروز اختلالات روانی جدی پس از بازگشت از جنگ اشاره کردهاند.
