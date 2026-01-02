به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهسا بهروزیان اظهار داشت: آنفلوانزا یک بیماری ویروسی حاد است که عمدتاً دستگاه تنفسی را درگیر میکند و بیشتر با علائمی مانند تب، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی و احتقان آغاز میشود. در کودکان این بیماری معمولاً با تبهای بالا همراه است و در بزرگسالان علاوهبر علائم تنفسی، سردرد و درد بدن نیز مشاهده میشود.
وی افزود: با شروع فصل سرد سال، اپیدمیهای آنفلوانزا شدت میگیرند. اگرچه علائم آنفلوانزا شباهت زیادی به سایر عفونتهای ویروسی تنفسی دارد، اما شدت تب و ناخوشی عمومی در آنفلوانزا بیشتر است. تشخیص قطعی تنها با روشهای پاراکلینیک امکانپذیر است.
این فوقتخصص بیماریهای عفونی کودکان درباره راههای انتقال و پیشگیری این بیماری، گفت: ویروس آنفلوانزا از طریق عطسه، سرفه و تماس دستهای آلوده منتقل میشود. بنابراین رعایت بهداشت دست، شستوشوی مکرر، استفاده از ماسک مناسب در مکانهای شلوغ و تهویه مناسب محیط از مهمترین راهکارهای پیشگیری است. همچنین توصیه میشود افراد دارای علائم بیماری تا حد امکان در منزل بمانند و در صورت ضرورت خروج از خانه، حتماً از ماسک استفاده کنند.
وی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در گروههای پر خطر، گفت: کودکان زیر پنج سال، سالمندان، بیماران دارای بیماریهای زمینهای قلبی و ریوی، افراد تحت شیمیدرمانی یا پیوند عضو و همچنین افرادی که داروهای تضعیفکننده سیستم ایمنی مصرف میکنند، در گروههای پرخطر قرار دارند. واکسیناسیون سالانه برای این افراد توصیه میشود و مطالعات نشان داده است که واکسن میتواند تا ۷۰ درصد از بستری شدن و بروز عوارض شدید جلوگیری کند.
بهروزیان خاطرنشان کرد: لوازم شخصی بیماران باید جدا نگاه داشته شود تا از انتقال بیماری جلوگیری شود. همچنین استفاده خودسرانه از داروهای گیاهی بهویژه در کودکان میتواند خطرناک باشد و تنها با نظر پزشک متخصص مجاز است. خانوادهها باید نسبت به علائم هشدار هوشیار باشند و در صورت مشاهده، کودک را سریعاً به پزشک ارجاع دهند.
