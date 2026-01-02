به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، خطیب نماز جمعه تهران در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به حالوهوای معنوی ماه مکرم رجب، این ماه را یکی از زیباترین و نورانیترین ایام سال دانست و گفت: اهل معرفت هر سال منتظر فرا رسیدن ماه رجب هستند تا جان و روح خود را در چشمه جوشان مغفرت، لطف و رحمت پروردگار متعال شستوشو دهند و برای ورود به ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان و درک لیلةالقدر آماده شوند.
وی با اشاره به تقارن این ایام با شب و روز سیزدهم ماه رجب و میلاد فرخنده امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسلام، افزود: شما امروز در فضایی نورانی قرار دارید و نماز جمعه نیز یکی از جلوههای ناب بندگی حضرت حق تبارک و تعالی است که به لطف خداوند در این ماه شریف و ایام فیض آن نصیب ما شده است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله دارای معجزات فراوانی بود، تصریح کرد: در میان معجزات پیامبر عزیز اسلام، دو معجزه برجستگی ویژه و تکرارنشدنی دارند؛ پیامبر به سوی مردم آمد در حالی که در یک دست قرآن را داشت و در دست دیگر علی علیهالسلام را.
وی ادامه داد: قرآن کریم کتاب هدایت الهی و دربرگیرنده همه آن چیزی است که پیامبران الهی در طول تاریخ از سوی خداوند آوردهاند و علاوه بر آن، ابواب تازهای از معارف الهی، اسرار سعادت و خوشبختی بشر را تا قیامت پیش روی انسان گشوده است؛ قرآنی که هم تصدیقکننده کتب پیشین است و هم مهیمن بر آنها.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به جایگاه بیبدیل امیرالمؤمنین علیهالسلام در منظومه هدایت الهی گفت: علی علیهالسلام نسخه تکرارنشدنی جامعه انسانی و منطبق بر حقیقت محمدی صلیاللهعلیهوآله است؛ وجود اقدسی که دربرگیرنده همه زیباییها و فضیلتهای پیامبران و اولیای الهی پیش از خود است.
وی با استناد به منابع معتبر اهل سنت افزود: ابن ابیالحدید در شرح نهجالبلاغه، با شوق و حیرت از مقام امیرالمؤمنین علیهالسلام یاد میکند و با نقل ۲۴ روایت معتبر از کتب اهل سنت، عظمت این شخصیت الهی را به تصویر میکشد؛ از جمله حدیثی که احمد بن حنبل در مسند خود نقل کرده و پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در آن فرمودند: هر کس میخواهد زهد عیسی، بردباری نوح و علم ابراهیم را یکجا ببیند، به علی بن ابیطالب علیهالسلام بنگرد.
عظمت علی چنان است که حتی غیرمسلمانان آرزو میکنند بار دیگر علی به بشریت هدیه شود
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در ادامه خطبههای این هفته با اشاره به جایگاه بیبدیل امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسلام در منظومه رسالت، گفت: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله به همه عالم اعلام کرد آنچه خوبان همه دارند، علی علیهالسلام یکجا و بهتنهایی دارد و این خود یکی از بزرگترین معجزات پیامبر اسلام است.
وی با استناد به آیهای از قرآن کریم افزود: خدای متعال در پاسخ به تردید منکران رسالت میفرماید بگو خداوند شاهد بر رسالت من است و نیز کسی که تمام علم کتاب در سینه او قرار دارد؛ و این شاهد بزرگ، امیرالمؤمنین علی علیهالسلام است که نشانه زنده و روشن صدق رسالت پیامبر به شمار میرود.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: عظمت شخصیت حضرت علی علیهالسلام چنان است که حتی آنان که نه مسلماناند و نه اهل کتاب، در برابر این شکوه و عظمت میایستند و آرزو میکنند ای کاش روزگار میتوانست بار دیگر همه توان خود را جمع کند و علی دیگری به بشریت هدیه دهد، اما حقیقت این است که علی یگانه است و تکرارشدنی نیست.
وی با اشاره به پیوند عمیق تربیتی میان پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهالسلام گفت: پیامبر فرمود علی پرورشیافته من است و علی علیهالسلام نیز با نهایت تواضع میفرمود من بندهای از بندگان محمد صلیاللهعلیهوآله هستم؛ پیوندی که دریایی از معرفت نبوی را به روی بشریت گشود.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با تجلیل از مقام حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسد سلاماللهعلیهما افزود: چه شرافت بزرگی نصیب این خاندان شد که واسطه چنین خیر کثیر و فیض عظیمی برای عالم انسانیت باشند؛ شبی که امیرالمؤمنین علیهالسلام در آغوش کعبه متولد شد، خود یکی از نشانههای اختصاصی و بیهمتای آن حضرت است.
وی ادامه داد: علی علیهالسلام با حقیقت محمدی شناخته میشود؛ او آمد تا برادر و وزیر پیامبر باشد، آمد تا قرآن بدون مفسر نماند و کتاب الهی بدون مجری در جامعه رها نشود، و آمد تا در پرتو وجود مقدس او و حضرت زهرا سلاماللهعلیها، ستارگان درخشان امامت و ولایت تا قیامت بر آسمان بشریت بتابند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با برشمردن ابعاد مختلف شخصیت امیرالمؤمنین علیهالسلام گفت: علی آمد تا شجاعت معنای تازهای بیابد، عدالت چهره حقیقی خود را آشکار کند، حکومت به وجود او افتخار کند، فتوت و جوانمردی رونق بگیرد و پارسایی به ضربالمثل تبدیل شود.
وی نهجالبلاغه را نقشه جامع سعادت بشر دانست و افزود: نهجالبلاغه نهج عرفان، حکمت، سیاست، ولایت، اندیشه و عشق است؛ نسخهای کامل که مسیر خوشبختی انسان را در کلمات نورانی امیرالمؤمنین علیهالسلام در اختیار بشریت قرار داده است.
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: علی علیهالسلام آمد تا خلوت مناجات اهل دل بدون دعای کمیل و مناجات شعبانیه معنا نداشته باشد و تا در پرتو نام مقدس او، دلهای مؤمنان و عارفان نور بگیرد، آرامش یابد و به حقیقت بندگی خداوند نزدیک شود.
یاران علی با ورع، مجاهدت، عفت و حکمت ساخته میشوند
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، در ادامه خطبهها با اشاره به نقش تاریخی و تمدنی امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، گفت: علی آمد تا نام حیدری او کابوس همیشگی ستمگران تاریخ باشد و مسیر ولایت بهعنوان خط مستقیم سعادت و بهشت جاودانه، به روی بشریت گشوده بماند.
وی با بیان اینکه همه آرمانهای امیرالمؤمنین، پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله و اولیای الهی در نهایت در وجود حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف ذخیره و محقق خواهد شد، افزود: امروز تمام میراث علی علیهالسلام در بیتالحمد حضرت مهدی فاطمه سلاماللهعلیها تجلی یافته است.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت تصریح کرد: امیرالمؤمنین علیهالسلام ولایت فقیه را بهعنوان هدیهای راهبردی برای دوران غیبت در اختیار بشریت قرار داد تا جامعه اسلامی در فقدان حضور ظاهری امام معصوم، از مسیر ولایت الهی جدا نشود.
وی ادامه داد: شاگردان مکتب امیرالمؤمنین در طول تاریخ، استادان و الگوهای بزرگ بشریت بودهاند؛ از عمار و مالک اشتر تا کلینی و امام خمینی، و از امام خمینی کبیر تا رهبر معظم انقلاب اسلامی و از اندیشمندانی چون مصباح تا مجاهدانی همچون سردار سلیمانی و سیدحسن نصرالله که همگی دستپروردگان مکتب علوی هستند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با تبریک میلاد امیرالمؤمنین علیهالسلام به همه مسلمانان و آزادگان جهان، ابراز امیدواری کرد خداوند متعال برکات مادی و معنوی خود را بیش از پیش بر امت اسلامی نازل فرماید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خطبه بیستوپنجم نهجالبلاغه گفت: امیرالمؤمنین علیهالسلام در تبیین سبک زندگی حاکم اسلامی میفرماید شما نمیتوانید مانند علی زندگی کنید، اما میتوانید علی را یاری کنید و در زمره یاران ولایت حق قرار بگیرید.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: حضرت برای یاری ولایت، چهار رکن اساسی را معرفی میکند؛ ورع بهعنوان جلوه ویژه تقوای الهی و فاصلهگرفتن حداکثری از گناه، اجتهاد بهمعنای تلاش خستگیناپذیر در مسیر عمل صالح، عفت بهعنوان زره انسان در برابر تیرهای شیطان، و حکمت بهمعنای استوار کردن همه رفتارها بر عقلانیت و خرد.
وی تأکید کرد: اگر این چهار اصل در سیره فردی و اجتماعی انسان نهادینه شود، او در زمره یاران امیرالمؤمنین و یاوران امام زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف قرار میگیرد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به بحثهای اخیر خطبه اول نماز جمعه درباره «زیست عفیفانه» گفت: امیرالمؤمنین از ما انتظار دارد عفت را در همه عرصههای زندگی جاری کنیم؛ در خانواده، تربیت فرزند، حضور اجتماعی، اقتصاد و سیاست، تا خوشبختی فرد، خانواده و جامعه تضمین شود.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به برکات معنوی ماه مکرم رجب، گفت: ما امروز بیش از هر زمان دیگری به نوری نیاز داریم که خداوند در سحرهای این ماه تعبیه کرده است و به لطف الهی، فضای جامعه ما بهطور ملموس تحت تأثیر انوار ماه رجب قرار گرفته که این خود از معجزات انقلاب اسلامی است.
اعتکاف رایحه ملکوت را در جامعه جاری میکند
وی با اشاره به گسترش پدیده اعتکاف در کشور افزود: امروز شاهد هستیم که جمعیت عظیمی از مؤمنان و مؤمنات، بهویژه جوانان و حتی دانشآموزان، از سحر امشب در حدود ۱ هزار مسجد در اقصی نقاط کشور معتکف میشوند؛ پدیدهای درخشان، دلنواز و سرشار از برکت که رایحه ملکوت را در جامعه جاری میکند.
امام جمعه موقت تهران اعتکاف را باب رحمت الهی برای جامعه دانست و تصریح کرد: برکات اعتکاف قابل شمارش نیست؛ از تعمیق معنویت و تقویت اخوت ایمانی گرفته تا تربیت انسان مؤمن و مجاهد و رونق خانههای خدا. این نعمت بزرگ شایسته شکرگزاری دائمی است.
وی با دعوت از کسانی که امکان حضور در اعتکاف ندارند، گفت: برادران و خواهرانی که به دلیل شرایط زندگی و کاری نمیتوانند معتکف شوند، میتوانند با معتکفین همراهی کنند؛ چه با حضور در برنامههای مناجات، بهویژه در روز میانی اعتکاف، و چه با دعا و حمایت مادی و معنوی از این حرکت نورانی.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به تقارن میلاد امیرالمؤمنین علیهالسلام با روز پدر، این مناسبت را بسیار پرمعنا و الهامبخش دانست و افزود: امیدواریم پدران جامعه ما با الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین، بهویژه آموزههای تربیتی نامه ۳۱ نهجالبلاغه، وظایف خطیر خود را در تربیت فرزندان صالح، مؤمن و مجاهد در این روزگار دشوار بهدرستی انجام دهند.
وی ضمن تبریک روز پدر به همه پدران، این مناسبت را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت و یاد پدران آسمانی، بهویژه شهدای دفاع مقدس اخیر را گرامی داشت.
خطیب نماز جمعه تهران بهطور خاص از شهید مرزبان رحیم مجیدیمهر یاد کرد و گفت: این شهید بزرگوار در حال انجام وظیفه خطیر مرزبانی و در شرایط سخت و طاقتفرسا به شهادت رسید؛ مرزبانان از مظلومترین مدافعان امنیت کشورند که امنیت جامعه، نماز، مدرسه، دانشگاه و زندگی عادی ما مرهون فداکاریهای آنان است.
وی افزود: شهید مجیدیمهر نماد پدری است که حتی در لحظه شهادت، با تصویر فرزندش در دست، دغدغه آینده او را داشت و این صحنه، عظمت فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری را بهخوبی نشان میدهد.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آغاز سال میلادی جدید، میلاد حضرت عیسی بن مریم علیهمالسلام را به همه مؤمنان جهان و جامعه مسیحیان، بهویژه مسیحیان ایران تبریک گفت و سپس با استناد به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به دانشجویان تأکید کرد: مهمترین رخداد سال گذشته، افزایش اعتبار جهانی ایران به برکت ایمان، اتحاد و اعتمادبهنفس ملی بود؛ جایی که تهاجم سنگین ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، با ابتکار، شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی ناکام ماند.
جوانان مؤمن و دانشمند ایرانی با هدایت رهبری، نام ایران را در فضا تثبیت کردند
خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به دستاوردهای اخیر کشور در حوزه فضایی، از پیشرفتهای کمنظیر جوانان دانشمند ایرانی در طراحی، ساخت و استقرار ماهوارههای بومی تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه «جوانان عزیز ما در عرصه فضایی، دستساز فرزندان غیور، مؤمن و دانشمند این کشور را با موفقیت در مدار قرار دادهاند»، گفت: درست پیش از حضور در نماز جمعه، با یکی از اساتید و مدیران این حوزه که نقش مستقیم در به نتیجه رسیدن یکی از این ماهوارهها داشته تماس گرفتم و از نزدیک نیز از این دستاورد بازدید کردهام.
خطیب نماز جمعه تهران با تشریح ابعاد فنی این پروژهها افزود: این ماهوارهها شاید از نظر ظاهری حدود ۱۱۳ کیلوگرم وزن داشته باشند، اما در همین جرم محدود، حدود ۶۴ هزار قطعه توسط فرزندان دانشمند کشورمان با دقت جانمایی شده است. تنها برای یکی از این ماهوارهها، بیش از ۳۰۰ هزار نفر-ساعت کار تخصصی انجام شده است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به ماهوارههای «پایا» و «کوثر» تصریح کرد: این نمونهها تنها یک مثال از توانمندی جوانان ماست. این دستاوردها دیدن دارد و مایه افتخار ملی است. امروز جمهوری اسلامی ایران به توفیق الهی در جمع معدود کشورهایی قرار دارد که هم توان ساخت ماهواره، هم ماهوارهبر و هم دریافت و پردازش دادههای فضایی را در اختیار دارند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون جزو گروه نخست کشورهای حاضر در باشگاه فضایی جهان است و این موفقیتها، نتیجه حرکت علمی کشور تحت هدایت رهبر حکیم و عالیقدر انقلاب اسلامی است؛ حرکتی که ایران را در لبه دانش جهانی پیش میبرد.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با شکرگزاری از خداوند متعال و تجلیل از جوانان نخبه کشور، این دستاوردها را نشانهای روشن از توان علمی و آیندهساز ملت ایران دانست.
نقشه آشکار دشمن این است که مشکلات اقتصادی را به بحران امنیتی تبدیل کند
حجتالاسلام حاجعلیاکبری، در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته، با تأکید بر اینکه «کارهای بزرگتری در دست اقدام است»، تصریح کرد: این ماهوارهها میتوانند ما را در مدارهای بالاتر قرار دهند؛ هم در حوزه محیط زیست، هم کشاورزی، هم مخابرات و هم در حوزه امنیت ملی و بازدارندگی. این اقدامات، کارستان است. این بار پرتاب با ماهوارهبر روسی انجام شد، اما در دفعات قبل و انشاءالله هر زمان که لازم باشد، در آینده نیز با ماهوارهبرهای بومی خودمان انجام خواهد شد.
خطیب جمعه تهران در ادامه سخنان خود، به حوادث و تحولات اخیر اقتصادی اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد نگرانی اصناف، بازاریان و اقشار نجیب مردم نسبت به بیثباتی اقتصادی و افزایش قیمت ارز بودیم. این نگرانی واقعی و بهحق است؛ تورم و نوسانات بازار فشار ملموسی بر زندگی آحاد مردم، بهویژه قشر زحمتکش تولیدکننده و کسبه محترم وارد کرده است.
وی با بیان اینکه دولت و نظام این مشکلات معیشتی را به رسمیت میشناسند، افزود: حل این مسائل در دستور کار جدی قرار دارد و در صدر اولویتهاست. در چنین شرایط حساسی باید با درک عمیق از ابعاد مختلف موضوع و با یک حرکت جمعی و خردمندانه، مسیر عبور از این چالشها را با دقت طی کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با تأکید بر تفکیک میان اعتراض مشروع و اغتشاش، خاطرنشان کرد: اعتراض حق طبیعی مردم و اصناف است و هیچ تردیدی در آن نیست، اما اعتراض مشروع در گرو خردورزی و التزام به چارچوبهای قانونی است.
خطیب نمازجمعه تهران گفت: نقشه آشکار دشمن این است که مشکلات اقتصادی را به بحران امنیتی تبدیل کند. کسانی که در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسیدند، امروز صراحتاً اعلام میکنند که به ناآرامیهای داخلی امید بستهاند.
وی هشدار داد: قربانی ناامنی، دوباره اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. اگر خدای ناکرده التهابی ایجاد شود، ارزش پول ملی آسیب میبیند، بازار و کسبوکار ضربه میخورد و خسارتهای فراوانی به جامعه وارد میشود؛ و این دقیقاً همان چیزی است که دشمن میخواهد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به مسئولیت مدیران، گفت: فوریت عمل مسئولان، شفافیت در سیاستگذاریها، عمل به وعدهها و سخن گفتن صریح با مردم، یک مطالبه جدی است. باید قاطعانه بین مردم معترض و اغتشاشگران حرفهای تفکیک قائل شد. صدای مردم معترض باید شنیده شود و سازوکارهای موجود و حتی سازوکارهای جدید برای بیان اعتراض و پاسخگویی مسئولان تقویت شود، اما در برابر اغتشاشگر حرفهای، برخورد باید بازدارنده، قاطع و جدی باشد؛ در موضوع امنیت ملی نباید مسامحه کرد.
وی با انتقاد از جریانهای معاند خارجنشین تصریح کرد: کسانی که در خارج نشستهاند، سلبریتیهای کذایی، جریان نفاق و سلطنتطلبهای مندرس و منحوس، خیرخواه ملت نیستند. اینها سالهاست با بیتالمال این ملت خوشگذرانی کردهاند و جیرهخوار دشمنان هستند. نباید اجازه داد نفوذیها و جاسوسها امنیت جامعهای را که به قیمت خون جوانان رشید این سرزمین به دست آمده، هدف قرار دهند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری در پایان با تأکید بر نقش آگاهی عمومی گفت: خانوادهها مراقب جوانان و دانشآموزان خود باشند تا فریب این جریانها را نخورند. فضای مجازی عالم پیچیدهای است. از خداوند متعال میخواهیم نعمت بزرگ امنیت، که زیرساخت همه پیشرفتهاست، به لطف و کرم خود برای ملت ایران حفظ فرماید.
نظر شما