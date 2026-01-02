علوی: استقلال ورزشگاه مورد نظرش برای دیدار تراکتور را انتخاب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد محل برگزاری دیدار تیم های استقلال و تراکتور در آغاز نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر با توجه به انتقاداتی که آبی پوشان نسبت به کیفیت زمین ورزشگاه شهر قدس و تاثیرگذاری در عملکرد تیم شان داشتند، توضیح داد.

وی گفت: در خصوص موضوع میزبانی باید یادآور شوم که تیم ها در ابتدای فصل استادیوم های موردنظر خود را به سازمان لیگ اعلام می کنند و این سازمان بعد از بررسی، نسبت به آنها تصمیم گیری می کند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: برای دیدار دربی هم مسئولان پرسپولیس از استادیوم های مختلف بازدید داشتند تا بتوانند یک گزینه را نهایی کنند و در نهایت در مورد ورزشگاه اراک به جمع بندی رسیدند.

علوی تصریح کرد: صفر تا صد میزبانی بر عهده باشگاه ها است. آنها باید هر ورزشگاهی که برای میزبانی مدنظرشان است را به سازمان لیگ اعلام کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود. در مورد دیدار استقلال و تراکتورسازی هم همین است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تاکید کرد که باید استقلال به عنوان میزبانی یک ورزشگاه را به صورت رسمی به سازمان لیگ اعلام کند تا انتخاب صورت بگیرد.