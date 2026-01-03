  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی در منطقه ۱۸ احداث می‌شود

توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی در منطقه ۱۸ احداث می‌شود

مدیریت شهری منطقه ۱۸ به منظور بهبود سطح کیفی خدمت رسانی ناوگان حمل ونقلی به شهروندان، در نظر دارد توقفگاه و پارکینگ جدیدی را ویژه اتوبوس های برقی دایر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۱۸، در بازدید اخیری که رضا محمدی شهردار و تنی چند از مدیران منطقه از محدوده کنونی توقفگاه شرکت واحد اتوبوسرانی واقع در انتهای بلوار شهیدان طارمی داشتند، مقرر شد تا پس از اجرای تمهیدات ضربتی، توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی که بزودی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد، ایجاد شود.

برپایه این گزارش، مدیریت شهری منطقه به تازگی در تفاهم نامه‌ای با شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران متعهد شده تا توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی را در این محدوده دایر و در مقابل نیز خطوط باقیمانده اتوبوس نیز با ورود خودروهای جدید نوسازی شوند.

کد خبر 6711182
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها