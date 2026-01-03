به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۱۸، در بازدید اخیری که رضا محمدی شهردار و تنی چند از مدیران منطقه از محدوده کنونی توقفگاه شرکت واحد اتوبوسرانی واقع در انتهای بلوار شهیدان طارمی داشتند، مقرر شد تا پس از اجرای تمهیدات ضربتی، توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی که بزودی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد، ایجاد شود.

برپایه این گزارش، مدیریت شهری منطقه به تازگی در تفاهم نامه‌ای با شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران متعهد شده تا توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی را در این محدوده دایر و در مقابل نیز خطوط باقیمانده اتوبوس نیز با ورود خودروهای جدید نوسازی شوند.