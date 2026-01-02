به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر جایگاه بنیادین امامت و ولایت در هدایت جامعه، اظهار کرد: جامعه مهم‌ترین بستر تربیت انسان‌هاست و این بستر به‌شدت از نوع مدیریت، رهبری و پیشوای خود تأثیر می‌پذیرد؛ جامعه‌ای که امام هدایت داشته باشد به سمت تعالی حرکت می‌کند.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه تربیت جامعه صرفاً محدود به خانواده و مدرسه نیست، تصریح کرد: محیط اجتماعی، سبک زندگی، نظام آموزشی، قوانین، مساجد و اسناد بالادستی فرهنگی و آموزشی همگی در شکل‌دهی به اخلاق و دینداری نسل‌ها نقش دارند و همه این مؤلفه‌ها متأثر از رهبری جامعه هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر شکرگزاری عملی نعمت ولایت گفت: شکر نعمت امامت تنها به زبان نیست، بلکه با پیروی از سیره اهل‌بیت (ع) و در عصر حاضر با تبعیت از ولی‌فقیه جامع‌الشرایط محقق می‌شود؛ چرا که ولی‌فقیه تداوم‌بخش مسیر امامت در جامعه اسلامی است.

وی در ادامه با قدردانی از گروه جهادی امام علی (ع) به‌دلیل ارائه خدمات رایگان دندان‌پزشکی به مددجویان کمیته امداد، این اقدام را جلوه‌ای از خدمت خالصانه و مردمی دانست و از مشارکت نهادهای مختلف در این حرکت جهادی تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام نوری همچنین با اشاره به آغاز ایام اعتکاف، این عبادت را فرصتی برای خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند دانست و از استقبال گسترده نوجوانان و دانش‌آموزان از اعتکاف در مساجد استان خبر داد و از آموزش و پرورش و ستاد اعتکاف تقدیر کرد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود، پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی را نماد اقتدار علمی کشور دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز در جمع کشورهای دارای چرخه کامل ساخت و پرتاب ماهواره قرار دارد که این دستاورد نقش مهمی در پیشرفت علمی، اقتصادی و امنیت ملی کشور ایفا می‌کند.

وی در پایان با اشاره به مطالبات اقتصادی مردم تأکید کرد: مطالبه‌گری حق مردم است، اما باید آگاهانه، قانونی و به‌دور از سوءاستفاده دشمنان انجام شود تا مطالبات صنفی به ناامنی و اغتشاش تبدیل نشود.