رفیعی :طلب هدایت به صراط مستقیم تنها دعای واجب نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رفیعی در جمع نوجوانان و معتکفان مسجد بقیهالله شهرک فرهنگیان بجنورد با اشاره به اهمیت سوره حمد و مفهوم «دعای واجب» در نماز گفت: تنها دعایی که خداوند آن را در هر نماز بر بندگان واجب کرده، درخواست هدایت به صراط مستقیم است.
وی افزود: بسیاری از دعاها مانند صلوات یا دعا برای سلامتی امام زمان(عج) بسیار ارزشمند هستند، اما واجب نیستند، در حالی که خداوند در سوره حمد از بندگان میخواهد دستکم روزانه ۱۰ بار در نمازهای واجب، هدایت به راه راست را طلب کنند؛ راهی که مسیر کسانی است که مشمول نعمت الهی شدهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تبیین مفهوم «نعمت تام» در قرآن تصریح کرد: تمام شدن نعمت الهی در واقعه غدیر و با معرفی ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) محقق شد و صراط مستقیم، همان راه ولایت است.
رفیعی با اشاره به ایام اعتکاف و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نوجوانان معتکف اظهار کرد: مقام معظم رهبری نوجوانانی را که در اعتکاف شرکت میکنند مورد تحسین قرار دادهاند و سفارش کردهاند که در نمازهای معنوی اعتکاف، دیگران را نیز دعا کنند.
وی با اشاره به ولادت امیرالمؤمنین(ع) و همزمانی آن با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی افزود: صداقت و ولایتمداری از ویژگیهای برجسته شهید سلیمانی بود و امنیت امروز منطقه مرهون مجاهدتهای خالصانه او در مسیر ولایت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان با دعوت نوجوانان به تجدید عهد با خدا و ولایت تأکید کرد: ما هر روز در نماز، در بهترین زمان و حالت، از خداوند میخواهیم که ما را در مسیر ولایت امیرالمؤمنین(ع) ثابتقدم نگه دارد.
