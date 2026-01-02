به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان کرج با اشاره به آغاز ایام‌البیض ماه رجب از غروب امروز، گفت: این روزها مقارن با ولادت امیرالمؤمنین (ع)، روز مرد، ایام اعتکاف، اعمال ام‌داود، روز مقاومت و نیز سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی است و باید از این فرصت‌های پر خیر برای بهره‌های معنوی، دعا برای یکدیگر و همچنین دعا برای رفع مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های امت اسلامی استفاده کرد.

وی بابیان اینکه شناخت امیرالمؤمنین (ع) نیازمند مطالعه و معرفت عمیق‌تر است، افزود: فاصله زیادی میان آنچه ما درباره حضرت می‌گوئیم با حقیقت جایگاه ایشان وجود دارد و شیعیان باید با نزدیک شدن به سیره و فضائل علوی، در رفتار و سبک زندگی خود تحول ایجاد کنند.

علامه مصباح و شهید سلیمانی؛ الگوهای سداد در گفتار و عمل

وی با اشاره به سالگرد رحلت مرحوم علامه مصباح یزدی و سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: این دو شخصیت در قول و فعل اهل سداد بودند؛ هم از اسلام، انقلاب و ارزش‌ها با سخن استوار دفاع می‌کردند و هم در میدان عمل، نفوذناپذیر و پایبند به عهد تا آخر ایستادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به مجاهدت‌های شهید سلیمانی، گفت: سردار سلیمانی از دوران جوانی تا لحظه شهادت در میدان مبارزه حضور داشت و در مقاطع مختلف برای دفاع از دستاوردهای انقلاب و حقایق اسلام نقش‌آفرین بود.

آیت‌الله حسینی همدانی یکی از یادگارهای شهید سلیمانی را راه‌اندازی کنگره‌ها و موزه‌های شهدا در استان‌ها دانست و تأکید کرد: نقش این شهید در تقویت جبهه مقاومت و کمک به استحکام فلسطین و غزه تعیین‌کننده بود.

وی همچنین با اشاره به ارتباط علمی و فکری مرحوم علامه مصباح یزدی با جبهه مقاومت، گفت: این عالم برجسته با نگاه دقیق به تحولات منطقه و جهان، در تبیین مبانی اعتقادی، اخلاقی و سیاسی، به‌ویژه درباره ولایت‌فقیه، نقش مؤثری داشت و در تقویت چارچوب نظری نیروهای مقاومت اثرگذار بود.

نباید در مسیر یأس آفرینی حرکت کرد

خطیب جمعه کرج با اشاره به پرتاب ماهواره‌های ایرانی، اظهار کرد: نتیجه تربیت انسان‌های اهل سداد، پیشرفت‌های بزرگ و «روایت ایران قوی» است؛ دستاوردهایی که با توکل به خدا و اتکا به توان داخلی به‌دست‌آمده و پیام آن، بی‌نتیجه بودن تلاش دشمن برای مهار ایران است.

آیت‌الله حسینی همدانی با انتقاد از «جنگ روایت‌ها»، افزود: برخی با تحریف و بزرگ‌نمایی ضعف‌ها، تلاش می‌کنند دستاوردها را کوچک جلوه دهند و مردم را ناامید کنند؛ درحالی‌که باید ضعف‌ها دیده و برای علاج آن اقدام شود، اما نباید در مسیر یأس آفرینی حرکت کرد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی، گفت: اگر کسی این مشکلات را نبیند، دچار مشکل در بینایی است؛ مطالبه‌گری حق مردم است، اما با رفتارهای پرخاشگرانه تفاوت دارد و نباید اجازه سوءاستفاده به بیگانگان داد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز تأکید کرد: دشمن صراحتاً اعلام می‌کند منتظر ایجاد بستر برای شیطنت است، بنابراین مردم باید با بصیرت کامل مراقب باشند در سناریوی دشمن نقش بازی نکنند.

آیت‌الله حسینی همدانی همچنین خواستار ترمیم تیم اقتصادی دولت شد و گفت اگر تصمیم‌های درست و به‌موقع گرفته نشود، دشمنان از خلأها سوءاستفاده می‌کنند و حتی در تجمعات، جریان سازی و انحراف شعارها رخ می‌دهد.

تعطیلی بازار فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند

وی بابیان اینکه تعطیلی بازار نیز فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: برای مطالبه‌گری باید روش‌های اصلی و درست را در نظر گرفت و اجازه نداد بوق‌های تبلیغاتی با مأیوس سازی، اعتماد و آرامش جامعه را بر هم بزنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در پایان گفت: هر حرکتی که دشمن را شاد کند یا او به انجام آن تشویق کند، برای زمین‌گیر کردن جامعه است و باید با هوشیاری و تقویت دستگاه محاسباتی مؤمن، از خطا در تحلیل و محاسبه جلوگیری کرد.