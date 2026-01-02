حجت الاسلام خوبرو: مطالبه معیشتی مردم حق مسلم است؛اغتشاش خط قرمز ملت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبرو در خطبه‌های نماز جمعه این هفته صفادشت، با اشاره به نقش مردم در استحکام نظام اسلامی اظهار کرد: مردم ایران در همه عرصه‌ها از دفاع مقدس تا انتخابات و عبور از بحران‌ها پای کار بوده‌اند و امروز نیز مطالبه بهبود معیشت، حق طبیعی آنان است.

وی با گرامیداشت سالروز ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی، تقوا را «صداقت با خدا، خود و مردم» دانست و افزود: جامعه خدا محور، جایگاهی برای دروغ و پنهان‌کاری ندارد و مسئولان موظف‌اند با مردم صادقانه سخن بگویند.

امام جمعه صفادشت با بیان اینکه «مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند»، تصریح کرد: رأی مردم به معنای واگذاری امانت است، نه سلب حق نظارت، به تعبیر امام خمینی (ره)، اگر مردم قصور مسئولان را دیدند، حق مطالبه‌گری دارند.

خوبرو با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: مشکلات معیشتی امروز صرفاً ناشی از تحریم نیست؛ بی‌تدبیری‌ها، کسری بودجه، عملکرد نادرست برخی بانک‌ها و خلق نقدینگی بدون پشتوانه، در تشدید تورم نقش داشته است؛ به‌گونه‌ای که حتی طبقه متوسط نیز به دهک‌های پایین رانده شده است.

وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر پذیرش سهم مسئولان در ایجاد تورم افزود: پذیرش خطا گام نخست اصلاح است، اما مردم دیگر با وعده قانع نمی‌شوند و اقدام عملی می‌خواهند.

امام جمعه صفادشت با تفکیک اعتراض از اغتشاش تأکید کرد: صدای حق مردم باید شنیده شود و تهدید نیست، اما سنگ‌پرانی، تخریب اموال عمومی و تعرض به نیروهای امنیتی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست؛ صف مطالبه‌گری از صف فتنه و اغتشاش جداست.

وی ادامه داد: بازاریان و اقشار معترض به وضعیت معیشتی، همان مردمی هستند که در بزنگاه‌های تاریخی پیش‌قدم بوده‌اند و بی‌توجهی به صدای آنان خطایی راهبردی است.

خوبرو همچنین با اشاره به ایام اعتکاف، از آمادگی ۸ مسجد در بخش صفادشت برای میزبانی از بیش از ۱۱۰۰ معتکف خبر داد و گفت: مشارکت مردم، خیرین، شهرداری، هیئت‌امنای مساجد و بسیج، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و معنوی شهر صفادشت است.

وی در پایان با دعا برای حل مشکلات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: با شنیدن صدای مردم، تدبیر درست و عزم جدی می‌توان از شرایط موجود عبور کرد و امید را به جامعه بازگرداند.