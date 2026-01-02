دربانی: دشمن به دنبال سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی دربانی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان چهارباغ با تبریک میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، گفت: ولادت امام علی (ع) پیام‌آور استقرار ولایت الهی در جامعه اسلامی است و باید از شاخص‌ها و الگوهایی که در مسیر تقوا و ولایتمداری به قله رسیده‌اند، درس گرفت.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی، افزود: علامه مصباح از مدافعان صریح و شجاع ولایت بود که در میدان تبیین، همان نقشی را ایفا کرد که عمار یاسر در جنگ صفین بر عهده داشت و با بصیرت افزایی، جبهه حق را تقویت می‌کرد.

امام‌جمعه چهارباغ با طرح این پرسش که «آیا صرف ادعای دوستی امیرالمؤمنین (ع) کافی است؟» تصریح کرد: دوست واقعی علی (ع) باید به صفات و سیره او پایبند باشد؛ دنیا را کوچک بشمارد، اسیر شهوات نشود، متواضع، قانون‌مدار، اخلاق محور، بردبار، شاکر و صادق در گفتار و کردار باشد و مراقب زبان و رفتار خود باشد.

تفکیک اعتراض از اغتشاش یک ضرورت است

دربانی با تأکید بر ضرورت بصیرت اجتماعی، اظهار کرد: مردم باید تفاوت روشن میان اعتراض، انتقاد و مطالبه‌گری با اغتشاش، خشونت و کشتار را بشناسند. دشمن همواره در پی آن است که از اعتراض‌های به‌حق مردم سوءاستفاده کند، اما ملت ایران اجازه نخواهد داد مشکلات اقتصادی به ابزاری برای ضربه زدن به امنیت کشور تبدیل شود.

وی افزود: انتقاد و مطالبه‌گری باید همراه با امیدآفرینی باشد، نه اینکه ناخواسته در مسیر دشمن حرکت کند لذا دشمن‌ستیزی با اعتراض سازنده تفاوت دارد و نباید به بهانه مشکلات، در زمین دشمن بازی کرد.

لزوم اصلاح تیم اقتصادی دولت

خطیب جمعه چهارباغ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: اگر مدیری در حوزه اقتصاد کارآمد نیست و حتی مورد استیضاح قرارگرفته، باید اصلاح و ترمیم در تیم اقتصادی دولت با جدیت دنبال شود، چراکه دشمن دقیقاً از همین ضعف‌ها برای فشار و سوءاستفاده بهره می‌برد.

دربانی تأکید کرد: آبروی نظام اسلامی، عزت ملی و جایگاه پدرانه و مقتدر اسلام برای ملت ایران از همه مسائل مادی مهم‌تر است و مردم اجازه نخواهند داد این سرمایه بزرگ خدشه‌دار شود.

تقدیر از مسئولان شهرستان و خدمات عمرانی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به برخی خدمات عمرانی و اقدامات انجام‌شده در شهرستان چهارباغ، از تلاش‌های نماینده مجلس، فرماندار و مسئولان اجرایی شهرستان قدردانی کرد و گفت: پیگیری‌های مستمر، حضور میدانی در میان مردم، رسیدگی به مطالبات و تأمین اقلام ضروری نشان‌دهنده اهمیت دادن به مردم و تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات آنان است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان چهارباغ در خاتمه افزود: این روحیه خدمت‌رسانی مایه دلگرمی مردم است و نشان می‌دهد مسئولان برای آسایش و رفاه جامعه، خواب را بر خود حرام کرده‌اند.