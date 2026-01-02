طنز تلخ در حافظه تاریخی ایران؛ تناقض اعمال فشار حداکثری برای نجات ملت

سیدعلیمحمد فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به توئیت ترامپ در حمایت ملت ایران اظهار داشت: دونالد ترامپ امروز خود را حامی ملت معترض ایران معرفی میکند؛ اما واقعیت این است که خود او یکی از اصلیترین معماران فشار اقتصادی بیسابقه بر همین ملت بوده است. سیاست فشار حداکثری که ترامپ در سال ۲۰۱۸ پس از خروج یکجانبه از برجام اعمال کرد، نه حکومت ایران، بلکه مستقیماً زندگی روزمره مردم ایران را هدف گرفت.
وی افزود: نتایج این سیاست روشن و قابل اندازهگیری برای ملت ایران است چرا که نرخ دلار پس از خروج آمریکا از برجام، در کمتر از دو سال چندین برابر شد؛ ارزش ریال سقوط کرد و پسانداز طبقه متوسط نابود شد. همچنین تورم مزمن به بالای ۴۰ درصد رسید؛ هزینه خوراک، مسکن و دارو جهش کرد، درحالیکه دستمزدها ثابت ماند.
استاد دانشگاه ادامه داد: طبق گزارش نهادهای بینالمللی، تحریمهای بانکی و مالی باعث شد واردات داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه درمانی با اختلال شدید مواجه شود؛ حتی داروهایی که رسماً تحریم نبودند عملاً بهدلیل انسداد نظام بانکی به دست مردم نمیرسیدند. علاوه بر این کاری کردند که تولید داخلی آسیب دید؛ هزاران واحد کوچک و متوسط تعطیل یا نیمهتعطیل شدند و بیکاری پنهان و آشکار افزایش یافت. فشار اقتصادی، مستقیماً فقر تغذیهای، کاهش مصرف پروتئین و سقوط کیفیت زندگی را به میلیونها خانواده تحمیل کرد.
فروتن تصریح کرد: تحریم، یک ابزار هوشمند علیه حکومت نبود؛ یک سلاح کور علیه جامعه بود. حالا همان فرد و همان جریان سیاسی، پس از اعمال این فشارها، نقش منجی ملت ایران را بازی میکند. این تناقض نه فقط غیر صادقانه، بلکه نوعی تمسخر رنج مردمی است که هزینه این سیاستها را پرداختهاند.
حافظه تاریخی ملت ایران و طنز تکرارشونده استعمارگران
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران، ملتی بی حافظه نیست. دویست سال گذشته تاریخ ایران؛ سرشار از تجربههای تلخی است که در آن دخالت قدرتهای خارجی بهویژه آمریکا و انگلستان نه آزادی و رفاه، بلکه استبداد، وابستگی و تحقیر ملی به همراه آورده است.
کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: نمونههای روشن از این حافظه تاریخی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم امتیازات استعماری انگلستان از تنباکو تا نفت بود که اقتصاد و حاکمیت ایران را گروگان گرفت و دولتهای ضعیف و فاسد را تقویت کرد.
فروتن ادامه داد: در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز آمریکا و انگلستان با سرنگونی دولت منتخب دکتر مصدق، راه را برای استبداد ۲۵ ساله شاه هموار کردند؛ نتیجهاش ساواک، سرکوب، زندان و شکاف عمیق میان دولت و ملت بود. حمایت کامل غرب از شاه تا آخرین روزها، و سپس رها کردن ایران در آستانه انفجار اجتماعی؛ نشان داده است که دموکراسی هرگز دغدغه واقعی آنها نبود.
وی ادامه داد: پس از انقلاب نیز، سیاستهای آمریکا از حمایت از صدام در جنگ تا تحریمهای فلجکننده، همواره هزینهاش را مردم دادهاند و تأثیری بر نخبگان قدرت نداشت.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: ملت ایران بارها دیده است که استعمار و استکبار، زمانی که منافعش اقتضا کند از دیکتاتوری حمایت میکند و زمانی که شرایط تغییر کند، ناگهان زبان حقوق بشر و حمایت از مردم به یادش میافتد.
فروتن خاطرنشان کرد: برای ملتی که زخمخورده کودتا، تحریم، جنگ و تحقیر تاریخی است، این ژستهای ناگهانی دلسوزی نه باورپذیر است و نه صادقانه. آنکه دیروز معیشت مردم را نشانه گرفت، امروز نمیتواند خود را صدای درد همان مردم جا بزند
