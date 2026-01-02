شادی نیا: سانحه رانندگی در جاده اهر–هوراند ۳ فوتی و ۲مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ظهر امروز ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه خودروی دنا در جاده اهر–هوراند به مرکز دیسپچ اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳:۲۰ به اورژانس گزارش شد که در پی آن، سه دستگاه آمبولانس به محل وقوع سانحه اعزام شدند.

شادی‌نیا ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان اهر منتقل شدند.