  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

شادی نیا: سانحه رانندگی در جاده اهر–هوراند ۳ فوتی و ۲مصدوم برجا گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در جاده اهر–هوراند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ظهر امروز ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه خودروی دنا در جاده اهر–هوراند به مرکز دیسپچ اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳:۲۰ به اورژانس گزارش شد که در پی آن، سه دستگاه آمبولانس به محل وقوع سانحه اعزام شدند.

شادی‌نیا ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان اهر منتقل شدند.

