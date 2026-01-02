روایت کاربران خارجی از اشک تمساح ترامپ برای ایرانی ها؛ «نمایشی مسخره»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در یاوه گویی جدیدی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «اگر ایران به معترضان شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز به قتل برساند، آمریکا در حمایت از آنها وارد عمل خواهد شد.»
رئیس جمهور آمریکا در حالی امروز با ادبیاتی گستاخانه و ریاکارانه مدعی حمایت از اعتراضات مسالمتآمیز در برخی شهرهای ایران شده که چندی قبل در واکنش به تظاهرات گسترده علیه وی در سراسر آمریکا، ویدئویی ساختهشده با هوش مصنوعی و محتوایی عجیب منتشر کرد و در این ویدئو، ترامپ با تاجی بر سر، سوار بر جنگندهای دیده میشود که حین پرواز بالای سر معترضان «نه به پادشاه» که به نظر در میدان تایمز تجمع کردهاند، آنها را با «مایعی قهوهایرنگ»، بمباران میکند.
اظهارات ترامپ درباره مداخله در ایران، فقط واکنش منفی کاربران وطنپرست ایرانی را در پی نداشت و افراد مختلف از زبانها و کشورهای مختلف نیز این اظهارات را در فضای مجازی محکوم کردند.
کاربران با اشاره به دیدار اخیر ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رئیس جمهوری آمریکا را عروسک خیمه شب بازی این رژیم اعلام و مواضع وی را ناشی از این دیدار ارزیابی کردند.
کاربران شبکههای اجتماعی، اعتراضات مردم آمریکا به تورم، سیاستهای مهاجرتی و دیگر اقدامات دولت ترامپ را یادآور شدند و سرکوب این اعتراضات با اعزام گارد ملی و در عین حال، ریختن اشک تمساح برای تجمعات مسالمت آمیز ایرانیها را ریاکارانه اعلام کردند.
در ادامه، به برخی از واکنش های کاربران شبکه اجتماعی «ایکس» به توییت ضد ایرانی ترامپ اشاره می شود.
امنیت منطقه به امنیت ایران گره خورده است؛ اگر ایران امن نباشد، کشورهای عربی خلیج فارس هم امن نخواهند بود.
در مورد آمریکا و اسرائیل، تمام دنیا دیده است که چگونه آنها با تظاهرکنندگان وحشیانه برخورد میکنند. آنوقت آنها در مورد روش درست برخورد با تظاهرکنندگان ایرانی سخنرانی میکنند.
اظهارات گستاخانه ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا آماده مداخله در امور داخلی ایران است، تشدید تنشهای ظالمانه و خطرناکی است که باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود. این لفاظیهای جنگطلبانه، منطقه و جهان را تهدید به فرو رفتن در جنگ فاجعهبار دیگری میکند که مردم آمریکا کاملاً با آن مخالف هستند.
ترامپ عروسک خیمهشببازی بیبی است. او برای پول هر کاری میکند.
به مردم ایران میگویم که بین خواستههای مشروع و همکاری با دشمنانشان تمایز قائل شوند. هرگز خیانت را نپذیرند. آرامش و وحدت را حفظ کنید.
غزه کاملاً نابود شد و اقلیتهای سوریه در وضعیت هولوکاست به سر میبرند اما هیچ کدام از اینها وجدان ترامپ را بیدار نکرد. اما اعتراضات ایران، که تحریمهای خود او دلیل اصلی آن است، او را به حامی و مدافع معترضان تبدیل میکند. چه نمایش مسخرهای!
ایران حق دارد از خود در برابر تجاوز اسرائیل و رژیم دست نشانده آن در واشنگتن دفاع کند.
این وحشیها دوباره قدیمیترین تمدن جهان را تهدید میکنند. ایرانیان باید درک کنند که این اشرار هرگز برای نجات کسی نمیآیند، آنها فقط برای غارت و قتل عام میآیند. لیبی، عراق، افغانستان و ویتنام نمونههای بارز آن هستند.
دونالد ترامپ تنها عامل جنگ جهانی و نه صلح باقی خواهد ماند. او حق دخالت در امور ایران را ندارد.
محکوم کردن ایران و در عین حال توجیه سرکوبها و سوءاستفادههای اداره مهاجرت و پلیس آمریکا، رهبری نیست بلکه اخلاق گزینشی است.
