  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

مردم شیروان ادعای ترامپ در خصوص دفاع از حقوق ایرانیان را محکوم کردند

مردم شیروان ادعای ترامپ در خصوص دفاع از حقوق ایرانیان را محکوم کردند

شیروان- مردم شیروان ادعای ترامپ در دفاع از حقوق ایرانیان را محکوم کرده و وی را عامل تمام مشکلات دانستند.

دریافت 45 MB
کد خبر 6710649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها