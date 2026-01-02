https://mehrnews.com/x3b3X3 ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲ کد خبر 6710649 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲ مردم شیروان ادعای ترامپ در خصوص دفاع از حقوق ایرانیان را محکوم کردند شیروان- مردم شیروان ادعای ترامپ در دفاع از حقوق ایرانیان را محکوم کرده و وی را عامل تمام مشکلات دانستند. دریافت 45 MB کد خبر 6710649 کپی شد مطالب مرتبط حبیبی: سیاستهای ترامپ پرده از دشمنی آمریکا با ملت ایران برداشت ترامپ و سیاست بحرانسازی؛ چرا ایران به «ناجی خارجی» بیاعتماد است؟ مدعی حمایت از مردم ایران عامل تحریم و فشار حداکثری بر معیشت است برچسبها ترامپ محکومیت حقوق بشر
