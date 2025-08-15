آمریکا به دنبال نفوذ و تاراج منابع کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته اظهار کرد: روز ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت اولین کاروان آزادگان سرافراز به میهن در سال ۱۳۶۹ است و این روز یادآور ایثار و مجاهدت آزادگانی است که باید همواره قدردان آنان باشیم.
وی با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ گفت: این کودتا با دخالت مستقیم آمریکا و با هدف بازگرداندن طاغوت و تسلط مجدد بر منابع نفتی ایران رقم خورد و بهعنوان یکی از سوابق سیاه آمریکا در تاریخ کشورمان ثبت شد و از این رو باید تاریخ را بازخوانی کنیم تا دشمن خود را بشناسیم، چرا که آمریکا همواره به دنبال نفوذ، دخالت و تاراج منابع ملتها است.
امام جمعه کمیجان با اشاره به تحولات اخیر منطقه بیان کرد: در روزهای گذشته شاهد طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله لبنان و دخالت مستقیم در دولت این کشور بودیم و طرحهای آمریکا درباره ایجاد گذرگاه موسوم به "صلح ترامپ" میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با هدف مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان، صرفاً در راستای تأمین منافع استعماری است.
وی تصریح کرد: آمریکا هیچگاه به هیچ کشوری رحم نکرده است و تجربه کشورهایی همچون عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و لبنان نشان داد که حضور آمریکا نتیجهای جز ناامنی و آشوب ندارد و اعتماد برخی کشورها به وعدههای آمریکا از جمله لغو تحریمها، تجربهای تلخ و آشکار است.
حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: اینکه گفته میشود ایران در موضوع قرارداد آذربایجان و ارمنستان نباید دخالت کند، سخنی نادرست است زیرا ایران حق دارد نسبت به طرحی که امنیت، اقتصاد و ارتباطات آن را تهدید میکند واکنش نشان دهد و مخالفت ایران در واقع مخالفت با نفوذ آمریکا در منطقه است و از این رو مسئولان کشور باید با جدیت از مرزهای ایران حفاظت کنند.
امام جمعه کمیجان با اشاره به مشکلات انرژی کشور گفت: لازم است مسئولان با برنامهریزی درست مانع هدررفت منابع شوند، بدون اینکه فشاری بر مردم وارد شود چرا که کشور ایران منبع قدرت و انرژی است، همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، باید با اتکا به توان داخلی و ظرفیتهای بومی مسیر پیشرفت را دنبال کرد.
وی در ادامه به روز ۳۰ مرداد و روز جهانی مسجد اشاره کرد و افزود: ۳۰ مرداد سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۹ میلادی است و این روز فرصتی برای مسلمانان است تا جنایات این رژیم را به جهانیان معرفی کرده و جایگاه مساجد را تقویت کنند.
حجتالاسلام سعیدی به برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در کمیجان اشاره کرد و گفت: این مراسم همزمان با سراسر کشور در کمیجان نیز باشکوه برگزار شد و انسجام مردم شهرها، روستاها و خیران در آن به خوبی نمایان بود.
نظر شما