https://mehrnews.com/x3b4hw ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱ کد خبر 6711456 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱ جشن دیدار با پدران آسمانی در شیروان برگزار شد شیروان- مراسم معنوی دیدار با پدران آسمانی در گلزار شهدای آستان امامزاده حمزه رضا(ع) برگزار شد. دریافت 32 MB کد خبر 6711456 کپی شد مطالب مرتبط روایت حماسه و دفاع در کرمانشاه ؛ شبی که انارها با اشکِ خون دانه شدند برنامههای مردمی بزرگداشت میلاد امام جواد (ع) در مشهد تشریح شد مادران و دختران شیروانی با دوری از مشغلههای زندگی به خدا نزدیکتر شدند رشید: تیم یالچین شیروان قهرمان مسابقات فوتسال خراسان شمالی شد عاملیپور: ۳۰۰ بسته فرهنگی اعتکاف نوجوانان در خراسان شمالی توزیع شد مردم شیروان ادعای ترامپ در خصوص دفاع از حقوق ایرانیان را محکوم کردند مهرپویان: حاج قاسم ادامهدهنده راه امام علی(ع) در مبارزه با ظلم بود برچسبها شهدا پدران آسمانی شهید
نظر شما