  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

جشن دیدار با پدران آسمانی در شیروان برگزار شد

شیروان- مراسم معنوی دیدار با پدران آسمانی در گلزار شهدای آستان امامزاده حمزه رضا(ع) برگزار شد.

