رفیعی: مساجد مجری اعتکاف در خراسان شمالی ۲۰ درصد افزایش داشتند

حجت الاسلام حمید رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در ایام‌البیض ماه رجب گفت: خدا را شاکریم که امسال نیز توفیق خدمت به معتکفین استان خراسان شمالی، باب‌الرضا (ع)، نصیب ما شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بخش قابل توجهی از معتکفین را دانش‌آموزان و نوجوانان تشکیل می‌دادند، افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تبلیغات صورت‌گرفته در سال گذشته، امسال شاهد افزایش قابل توجه حضور نوجوانان و دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف هستیم.

رفیعی ادامه داد: امسال بیش از ۲۰ درصد افزایش در تعداد مساجد مجری اعتکاف داریم و به همان میزان، بلکه بیشتر، تعداد معتکفین نیز افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که سال گذشته قریب به ۱۷ هزار نفر و امسال حدود ۲۰ هزار نفر از مردم استان توفیق بیتوته در مساجد را دارند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به شعار اعتکاف امسال با عنوان «اعتکاف؛ معنویت و استقامت» تصریح کرد: برنامه‌های اعتکاف در پنج محور نماز و معنویت، انس با قرآن و زندگی با آیه‌ها، حجاب و زیست عفیفانه، ایران مقاوم و بیان احکام شرعی برنامه‌ریزی شده است که این برنامه‌ها برای عموم مردم و به‌ویژه دانش‌آموزان توسط مبلغین، مربیان و سفیران قرآنی اجرا می‌شود.

وی افزود: عملیات محوری اعتکاف دانش‌آموزی با اجرای طرح «حالت پرواز» دنبال می‌شود که هدف آن انس بیشتر نوجوانان با قرآن کریم و جاری شدن آیات الهی در سبک زندگی آنان است.

رفیعی افزود: ان‌شاءالله شاهد رشد و شکوفایی کیفی و کمی معتکفین باشیم و این حرکت معنوی، آغازی برای تحول جامعه اسلامی و حرکت به‌سوی تمدن نوین اسلامی باشد.