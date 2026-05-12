دیدار دارنده مدال جهانی بوکس با وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دانیال شهبخش دارنده اولین مدال جهانی بوکس ایران امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار کرد.
در این دیدار بوکسور تیم ملی ایران درخصوص وضعیت خود توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.
شهبخش در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۱ موفق به مدال برنز شد. این اولین مدال برای بوکس ایران در مسابقات جهانی بود.
دارنده اولین مدال بوکس ایران در رقابت های جهانی امروز با احمد دنیامالی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دانیال شهبخش دارنده اولین مدال جهانی بوکس ایران امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار کرد.
کد مطلب 6828125
نظر شما