  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

دیدار دارنده مدال جهانی بوکس با وزیر ورزش و جوانان

دیدار دارنده مدال جهانی بوکس با وزیر ورزش و جوانان

دارنده اولین مدال بوکس ایران در رقابت های جهانی امروز با احمد دنیامالی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دانیال شه‌بخش دارنده اولین مدال جهانی بوکس ایران امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار کرد.

در این دیدار بوکسور تیم ملی ایران درخصوص وضعیت خود توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.

شه‌بخش در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۱ موفق به مدال برنز شد. این اولین مدال برای بوکس ایران در مسابقات جهانی بود.

کد مطلب 6828125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه