دیدار دارنده مدال جهانی بوکس با وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دانیال شه‌بخش دارنده اولین مدال جهانی بوکس ایران امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار کرد.



در این دیدار بوکسور تیم ملی ایران درخصوص وضعیت خود توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.



شه‌بخش در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۱ موفق به مدال برنز شد. این اولین مدال برای بوکس ایران در مسابقات جهانی بود.